Ottawa sanctionne d’autres responsables russes

Ces individus, inconnus du grand public, ont permis et soutenu le choix du président Poutine d’envahir un pays pacifique et souverain , explique Affaires mondiales Canada dans un communiqué.

Ils sont maintenant sujets à une prohibition générale de transactions , précise la diplomatie canadienne sur son site Internet.

Le ministère des Affaires étrangères dit croire que ces nouvelles mesures exerceront une pression supplémentaire sur le président Poutine pour qu’il change de cap .

Le Canada ne relâchera pas son soutien à l’Ukraine et à son peuple , affirme la chef de la diplomatie canadienne Mélanie Joly dans le communiqué de son ministère.

« Le président Poutine a fait le choix de poursuivre son invasion illégale et injustifiable, et il peut aussi faire le choix d’y mettre fin en mettant immédiatement fin à la violence insensée et en retirant ses forces. »