Sylvain Caron quitte le SPVM avec « le sentiment du devoir accompli »

C'est avec émotion que le directeur du SPVM rencontrait les médias mardi matin aux côtés de la mairesse de Montréal, Valérie Plante, pour annoncer son départ à la retraite avant la fin de son mandat qui devait se terminer à la fin 2023.

Aujourd’hui âgé de 60 ans, Sylvain Caron quitte les commandes du SPVM au terme d’une carrière de quatre décennies passées dans les forces de l'ordre, dont plusieurs années à la Sûreté du Québec et au Service de police de Sorel-Tracy.

Bien qu'il quitte un an avant terme, M. Caron a pris soin de souligner qu'il ne s'agit pas d'un coup de tête et qu'il ne claque pas la porte du SPVM en raison d'un quelconque conflit ou désaccord avec l'administration municipale. Sa décision, assure-t-il, est issue d'une réflexion amorcée il y a plusieurs mois en concertation avec ses proches après des années assez intenses .

M. Caron affirme néanmoins partir avec le sentiment du devoir accompli et la tête pleine de beaux souvenirs .

La mairesse Plante qui a salué le travail accompli par Sylvain Caron au cours des trois dernières années dans des circonstances exceptionnelles, la pandémie notamment, estime que Sylvain Caron laisse un service de police en ordre .

Sous la gouverne de M. Caron le SPVM s’est adapté, a dû s’adapter, et c’est M. Caron qui a su mener ses troupes à travers ses changements , a souligné la mairesse.

« Je tiens à dire à quel point il laisse un service de police qui est en ordre et qui est prêt à s’adapter et à continuer de s’adapter parce que le contexte et la société nous le demandent. »