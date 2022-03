Mort de 5 étudiants sur l’autoroute 401 : la communauté indo-canadienne en deuil

La communauté indo-canadienne se mobilise pour soutenir la famille et les amis des victimes des cinq étudiants morts dans une collision entre une fourgonnette et un semi-remorque sur l'autoroute 401 en Ontario.

Harpreet Singh, Jaspinder Singh, Karanpal Singh, Mohit Chouhan et Pawan Kumar, tous des étudiants originaires de l’Inde, âgés de 21 à 24 ans, sont décédés sur les lieux de l'accident de samedi. Selon les autorités, ils étudiaient tous dans les régions de Montréal ou du Grand Toronto.

Un porte-parole du Collège Canada, une école montréalaise qui accueille des étudiants étrangers, explique qu'au moins trois des personnes décédées et un des deux survivants blessés étudiaient à l'école.

John David Couturier dit que l'administration de l'école est dévastée par la situation et se démène pour soutenir les élèves et organiser le renvoi des corps des victimes en Inde.

Nous sommes tous en état de choc. Je ne peux qu'imaginer les familles en Inde… Elles sont si loin et maintenant il y a deux étudiants à l'hôpital qui n'ont pas leurs familles ici , affirme-t-il.

M. Couturier mentionne que la plupart des victimes associées à l'école étudiaient en administration des affaires. Il dit que la police essaie de confirmer si une quatrième personne décédée avait également étudiée au Collège Canada.

Au total, huit personnes étaient à bord de la fourgonnette qui roulait vers l'ouest sur l'autoroute 401 samedi matin lorsqu'elle est entrée en collision avec un semi-remorque vers 3 h 45 près de Quinte West, en Ontario, a indiqué la Police provinciale de l'Ontario (Police provinciale de l'Ontario PPO ).

La fourgonnette était probablement arrêtée sur le bord de la route

La porte-parole de la Police provinciale de l'Ontario PPO , Maggie Pickett, a affirmé lundi que la police croit que la fourgonnette était arrêtée sur le bord de la route au moment de l’accident. L'enquête sur l'accident se poursuit et aucune accusation n'a été portée.

Selon la porte-parole, un passager qui était sorti de la camionnette ainsi que le conducteur du semi-remorque n'ont pas été blessés, tandis que deux des occupants de la camionnette ont été transportés à l'hôpital dans un état grave.

La destination des passagers de la fourgonnette demeure inconnue, mais John David Couturier affirme qu'il est fréquent pour les étudiants du Collège Canada de voyager entre le Québec et l'Ontario parce que les cours de la semaine sont condensés sur deux ou trois jours.

Il dit qu'environ 70 % des 2500 étudiants de l'école viennent de l'Inde et qu'ils ont tendance à nouer des liens étroits au fur et à mesure qu'ils progressent vers l'obtention de leur diplôme et de la résidence permanente.

Beaucoup d'entre eux habitent à Montréal, mais certains habitent plutôt Belleville ou encore Brampton, en Ontario. Ils viennent pour les cours du week-end à Montréal et restent chez un ami ou autre. C'est vraiment une communauté , souligne-t-il.

La communauté se mobilise

Le Dr Shivendra Dwivedi, qui dirige une organisation appelée Canada India Global Forum, dit que la communauté est ébranlée par l'accident.

Nous sommes attristés par cette tragédie et nous nous sentons très, très mal pour les familles et les étudiants qui ont perdu la vie , dit-il.

« C'est une horrible tragédie, et je pense que la communauté est en deuil. » — Une citation de Dr Shivendra Dwivedi, directeur, Canada India Global Forum

Le Dr Shivendra Dwivedi affirme que son organisation se mobilise pour fournir des ressources aux amis des victimes au Canada.

Bien qu'il ne connaisse pas personnellement les victimes, il dit que de nombreux étudiants indiens qui viennent au Canada pour fréquenter des collèges privés dans l'espoir d'obtenir la résidence permanente sont jeunes et loin de leur réseau sociofamilial.

Ce sont des étudiants travaillants et dédiés qui essaient d'améliorer leur vie , affirme-t-il.

Il dit que son groupe travaille également avec les autorités à Toronto et à Ottawa pour s'assurer que la volonté des familles en Inde soit respectée.

John David Couturier indique que le Collège Canada a offert de rapatrier les corps en Inde et de payer le coût des funérailles de ses étudiants.

Avec des informations de La Presse canadienne