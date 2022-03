Des élus réclament la poursuite des travaux sur la route 11 au Nouveau-Brunswick

C’est une question de sécurité publique, selon le député libéral de Kent-Sud, Benoît Bourque.

C’est un enjeu de très haut niveau parce qu’on sait que la route 11 est l’une des plus [achalandées] au Nouveau-Brunswick, certainement quand ça vient à une route à deux voies. Donc, à ce moment-là, quand on a une augmentation de la circulation, on a une augmentation du risque. Donc, évidemment, le risque est élevé et c’est pour ça qu’on se doit d’avoir une route de qualité , affirme Benoît Bourque.

Le député libéral de Kent-Sud, Benoît Bourque, affirme que la route 11 devrait être « refaite au complet » dans la région de Kouchibouguac où son état est « horrible » (archives). Photo : Radio-Canada

La route 11 longe la côte acadienne du sud au nord du Nouveau-Brunswick. Le député indique qu’il a récemment circulé sur presque l’entièreté de la route.

Il brosse un tableau de l’état de la route en indiquant les endroits où il juge que des voies de dépassement sont nécessaires.

Où il y a le dédoublement qui se fait maintenant près de Bouctouche, c’est relativement bien. De Bouctouche on dirait jusqu’à Kouchibouguac, c’est bien sauf que ça prendrait selon moi des bandes passantes ou même un dédoublement. Dans la région de Kouchibouguac, c’est absolument horrible, horrible, horrible, la région de Laketon, tous ces coins-là , explique Benoît Bourque.

Quand on arrive à Miramichi, c’est un peu mieux. Encore là, ça prendrait des bandes passantes ou un dédoublement. Lorsqu’on arrive plus au nord, au moins c’est acceptable, ce n’est pas extraordinaire, mais au moins il y a des bandes passantes. Dans le sud de la province, c’est là où je dirais que le besoin est plus grand, parce que la circulation est plus grande également , ajoute-t-il.

La mairesse de Richibucto, Stella Richard, estime aussi que la route devrait être améliorée.

C’est sûr que la route 11 n’est pas idéale. Elle est dangereuse. Il y a beaucoup d’accidents qui se passent sur la route 11 et elle pourrait être améliorée , souligne-t-elle.

Stella Richard, mairesse de Richibucto, souhaite la poursuite de l'élargissement de la route 11 à quatre voies. Photo : Radio-Canada

Mme Richard souhaite notamment une prolongation de la section de la route à quatre voies.

Ce serait un bon commencement s’ils pouvaient le faire de Bouctouche à Rexton, puis ensuite, plus tard, de Rexton à peut-être bien Miramichi. On ne peut pas en demander trop tout d’un coup, mais s'ils pouvaient faire ça, je crois que les gens seraient contents , dit-elle.

Le député Bourque dit espérer que la route 11 fera partie des priorités du prochain budget du gouvernement progressiste-conservateur de Blaine Higgs.

Radio-Canada Acadie a demandé au gouvernement de réagir, mais sans obtenir de réponse de sa part, au moment d'écrire ces lignes.

