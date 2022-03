2 personnes mortes dans un incendie à Lévis : une cigarette et l’alcool en cause

Tout indique qu'un mégot de cigarette aurait causé la mort de Josée Fortier et Yvan Tremblay, le 16 juillet dernier, dans un incendie d'une résidence de la rue Sainte-Thérèse, à Lévis.

Dans son rapport d'investigation, le coroner Donald Nicole confirme que les deux victimes sont décédées d'une intoxication au monoxyde de carbone et d'asphyxie par la fumée et le gaz.

Le soir du 16 juillet, Josée Fortier et Yvan Tremblay ont été retrouvés sans vie dans leurs chambres. Ils se trouvaient à un étage différent.

Dans le cas de Mme Fortier, 48 ans, les analyses sanguines ont démontré une alcoolémie de 350 mg/dL, soit plus de quatre fois la limite permise pour conduire un véhicule , et la présence de quelques médicaments usuels n'ayant pas contribué au décès .

Le coroner indique que, selon le rapport médical de la défunte, celle-ci souffrait d'alcoolisme chronique et d'anxiété. Des proches ont aussi confié à Me Nicole qu'elle consommait quotidiennement beaucoup d'alcool, fumait souvent dans son lit et ne disposait pas de ses mégots de cigarette de façon sécuritaire .

Bien que les dommages causés par l'incendie n'aient pas permis au coroner de trouver des mégots, l'ensemble des évidences recueillies laisse présumer que l'incendie a été causé soit par ses comportements habituels et non sécuritaires avec les résidus de cigarette , soit par une maladresse ou une utilisation non sécuritaire d'un chandelier, alors qu'elle était gravement intoxiquée par l'alcool .

Yvan Tremblay, 70 ans, a pour sa part été retrouvé mort dans son lit, alors qu'il se trouvait au deuxième étage.

Une troisième personne a été sauvée par les pompiers.