Rivière-du-Loup consulte ses citoyens sur l’avenir du centre-ville

La Ville de Rivière-du-Loup souhaite repenser le développement de son centre-ville et de son artère principale, la rue Lafontaine.

Les élus veulent avoir une image claire du développement possible et souhaité dans ce secteur, qui se trouve entre le boulevard de l’Hôtel-de-Ville (au nord) et la rue Dollard (au sud).

Le possible déménagement du CLSC, annoncé par le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent la semaine dernière, a incité la Ville à lancer cette consultation sur l'avenir de son centre-ville et à se doter d'un plan particulier d'urbanisme pour ce secteur.

« Ce programme-là va permettre une analyse complète du centre-ville de Rivière-du-Loup. » — Une citation de Mario Bastille, maire de Rivière-du-Loup

Qui plus est, l'éventuelle réalisation d'un projet immobilier majeur force la Ville à penser à son développement à long terme, sur 10 ans, voire 20 ans, selon M. Bastille, qui refuse toutefois de révéler les détails dudit projet.

C'est un projet d'envergure qui est à naître à Rivière-du-Loup, c'est pour ça qu'on n'avait pas le choix de réagir et il faut être prêt. Si le promoteur vient déposer le projet [...] on veut être prêts à l'accueillir , dit le maire.

Réfléchir au centre-ville de l'avenir

Les citoyens sont maintenant invités à faire part de leur vision pour leur centre-ville, notamment en ce qui a trait aux places publiques; à la cohabitation entre les automobilistes, cyclistes et piétons; à l'activité économique et à la préservation du patrimoine louperivois.

Mario Bastille, maire de Rivière-du-Loup (archives) Photo : Radio-Canada / Fabienne Tercaefs

Du 16 au 31 mars, les résidents pourront se prononcer par écrit, après quoi une soirée d'information sera tenue le 6 avril. Les détails entourant le projet immobilier évoqué par le maire devraient être révélés lors de cette rencontre, assure M. Bastille.

Avec la collaboration de Patrick Bergeron