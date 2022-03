Bitfarms confirme l’achat d'un terrain pour sa nouvelle usine à Sherbrooke

La société Bitfarms confirme avoir acheté un terrain et un immeuble à Sherbrooke dans le but de déménager l'usine de la rue de la Pointe. L'entreprise transférera ses activités au 4220 rue Garlock, dans le secteur industriel de Sherbrooke.

Le déménagement de l'entreprise de cryptomonnaie était prévu pour la fin février 2023. Toutefois, le vice-président principal aux opérations et aux infrastructures de Bitfarms, Benoît Gobeil, affirme que le déménagement complet vers ce nouveau site pourrait se dérouler plus rapidement que prévu et que la mise en place est en cours.

« On met tous les efforts pour pouvoir déménager le plus rapidement possible. » — Une citation de Benoît Gobeil, vice-président principal aux opérations et aux infrastructures, Bitfarms

Secteur moins inquiétant

Le conseiller municipal du district du Golf, Marc Denault, se dit agréablement surpris de la nouvelle.

Une bonne nouvelle parce que Bitfarms pourrait devancer la fermeture de l'usine sur la rue Lapointe. Une autre bonne nouvelle pour vendre plus d'énergie , affirme Marc Denault, tout en rappelant qu'il faut demeurer vigilant , pour respecter la quiétude des résidents.

Ce nouvel emplacement rassure toutefois le conseiller, car il n'est pas situé près de la rivière. L'emplacement actuel de l'usine posait problème à ses voisins, qui ont fréquemment dénoncé la nuisance sonore causée par Bitfarms.

« Ça semble moins inquiétant, car ce secteur industriel est enclavé par un réseau routier à proximité. Moi, j'espère qu'on va accélérer la fermeture de la rue Lapointe. » — Une citation de Marc Denault, conseiller municipal du district du Golf, Sherbrooke