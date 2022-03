Une entreprise de Louiseville veut attirer la main-d’œuvre avec des places en garderie

Ces dernières années, des entreprises font des pieds et des mains pour attirer des travailleurs. Une usine de Louiseville mise non seulement sur ses avantages sociaux, mais aussi sur la pénurie de places en garderie pour attirer des employés.

Le fabricant de meubles Canadel a conclu une entente avec un nouveau centre de la petite enfance (CPE) pour qu’une partie des places créées lui soient réservées.

« On est dans le même bateau que toutes les entreprises, donc on cherche des employés à peu près à tous les jours. » — Une citation de André Giguère, président-directeur général de Canadel

André Giguère Photo : Radio-Canada / Jean-François Fortier

Il manque déjà de la place pour la population, mais aussi pour Canadel qui va attirer de la population à Louiseville et dans les environs , ajoute Claire Beaubien, la directrice générale du CPE Le Gribouillis, qui ouvrira en 2024.

Canadel espère ainsi garnir ses rangs. S’il y avait un autobus de 100 personnes qui venait, on aurait de la place pour les accueillir, on a les postes de travail , renchérit M. Giguère.

En plus de l’accès limité aux matériaux, le manque de personnel a fait bondir ses délais de livraison de 4 à 20 semaines.

L'entrepôt de Canadel Photo : Radio-Canada / Jean-François Fortier

On a vu des employés qui devaient avoir un délai plus long avant de revenir au travail par faute de place en garderie. Un, c’est leur stress qui monte et deux, on ne bénéficie pas de ces employés.

Faciliter l’intégration

La nouvelle garderie verra le jour sur la 6e rue. Le terrain, d’une superficie de 40 000 pieds carrés, appartient à la Municipalité et sera vendu au CPE pour la somme de 50 000 $. Les travaux débuteront en 2023.

Le coût total du projet est évalué à 1,7 million $. Canadel financera la cour et les modules de jeu.

Le ministère nous donne un certain montant, mais ce n’est jamais suffisant pour avoir de beaux modules de jeux pour le développement moteur des enfants, donc Canadel va nous aider à combler ce manque-là , explique Claire Beaubien.

Claire Beaubien est directrice générale du CPE Le Gribouillis, qui ouvrira en 2024. Photo : Radio-Canada / Jean-François Fortier

Que ce soit au Québec ou à l’international. On a des gens à l’international qui commencent à arriver. On se doit de les intégrer , conclut le PDG de Canadel.

D'après le reportage de Jacob Côté