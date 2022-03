Le masque n’est plus obligatoire au Manitoba

En outre, les ordres de santé publique qui restreignent les voyages dans le nord du Manitoba prendront fin.

Le Manitoba va aussi cesser ses enquêtes épidémiologiques sur les cas individuels de COVID-19.

Depuis le 14 février, le Manitoba a commencé à retirer les mesures sanitaires en place depuis le début de la pandémie en commençant par la levée de la limite de la taille des rassemblements.

La province était ainsi passée au niveau jaune du système de réponse à la COVID-19.

Le 1er mars, la province a abandonné l’obligation de preuve vaccinale, une des nombreuses restrictions qui ont suscité de nombreuses contestations et fait l’objet de nombreux débats au cours des derniers mois.

Conséquence de la levée des restrictions mardi, les masques ne seront plus exigés, par exemple, dans les écoles et les garderies de la province. Les exigences en matière de distance physique ne seront plus requises non plus dans ces milieux.

Malgré le retrait du port obligatoire du masque, celui-ci sera toujours exigé pour toutes les personnes qui entrent dans un établissement de soins de santé, y compris les visiteurs.

Par ailleurs, les Manitobains peuvent continuer de porter le masque dans divers contextes en fonction de leurs préférences, de leurs risques personnels ou d'autres raisons, indique la province dans un communiqué.