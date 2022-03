Rouyn-Noranda demande au provincial d’être désignée pour accueillir des Ukrainiens

Les élus ont adopté une résolution en ce sens lundi soir lors de la séance du conseil municipal.

« Il est attendu que la Ville de Rouyn-Noranda souhaite être proactive face à cette crise historique. » — Une citation de Extrait de la résolution adoptée

La mairesse de Rouyn-Noranda, Diane Dallaire, mentionne que plusieurs citoyens souhaitent épauler des réfugiés en provenance de l’Ukraine.

On se sent tous impuissants. On se demande ce qu’on pourrait faire. Je reçois des téléphones, des textos et des messages sur Messenger de citoyens qui me disent : "Je veux aider, je suis prêt à accueillir chez moi, qu’est-ce que je peux faire?" , raconte-t-elle.

Changement réclamé

La semaine dernière, l’Union des municipalités du Québec (UMQ) confirmait que les deux principales villes de l’Abitibi-Témiscamingue, Rouyn-Noranda et Val-d’Or, ne font pas partie des premiers lieux qui recevront des réfugiés ukrainiens.

Diane Dallaire déplore que la liste de l’UMQ soit la même depuis plusieurs décennies, sans mise à jour.

Rouyn-Noranda est là. Les gens d’ici sont généreux, accueillants, veulent aider. [...] On redit haut et fort qu’on souhaite faire partie de la solution. C’est un message clair qu’on envoie au gouvernement , affirme-t-elle.

Les besoins vont être grands

La mairesse de Rouyn-Noranda est consciente que l’accueil rapide de groupes de réfugiés demande de mettre en place certaines mesures.

Les besoins vont être grands. Ces gens-là vivent une épreuve épouvantable. Il y a la barrière de la langue, mais c’est beaucoup plus que ça. Il doit y avoir un soutien psychologique , expose Diane Dallaire.

Il est possible pour la population de contacter la Ville afin d’obtenir plus d’informations sur les façons d’offrir de supporter les Ukrainiens affectés par la guerre.

Si vous avez un questionnement ou voulez être sur une liste d'offres d’hébergement, communiquez avec l’hôtel de ville. C’est le bon lieu où s’adresser. On va prendre en charge certaines choses, sinon on va rediriger les gens selon leurs besoins , indique la mairesse.

L’administration Dallaire compte discuter dans les prochains jours avec l’UMQ des possibilités qui s'offrent à elle afin que Rouyn-Noranda soit reconnue comme une ville accueillant de futurs réfugiés ukrainiens.