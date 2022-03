Le projet de réaménagement du parc Aylmer-Whittom plus cher que prévu

La Ville avait d'abord évalué le projet à 1 250 000 $. Cette augmentation s’explique notamment par la hausse des coûts de construction et du transport.

C'est sûr que dans le règlement d'emprunt c'est un peu plus élevé. Mais quand on regarde coût pour coût, c'est vraiment la hausse des coûts de construction et du transport à l'intérieur qui a fait en sorte que ça coûte un peu plus cher , explique le directeur général de la Ville de Sept-Îles, Patrick Gwilliam.

Les travaux

Les travaux seront réalisés par TC3 Construction Incorporé. Une nouvelle aire de jeux pour enfants va être aménagée. Un module en forme de navire d’une longueur de dix mètres sera installé.

Le réaménagement complet de l’aire d'accueil ainsi que la construction d’un nouveau bâtiment sanitaire sont également prévus.

Des maisonnettes vont aussi rappeler l’aménagement précédent du parc, auquel plusieurs résidents étaient attachés. Photo : Gracieuseté de la Ville de Sept-Îles

Une partie du parc Aylmer-Whittom sera interdite aux visiteurs pendant les travaux. Il sera également interdit aux véhicules récréatifs d'utiliser le stationnement pendant la saison estivale.

Le projet de revitalisation du parc devrait débuter au mois de mai et se terminer cet automne.

Avec les informations de Laurence Vachon