Immobilier : les prix ont triplé à London au cours des 25 dernières années

Le prix moyen d'une maison dans la région de London a plus que triplé au cours du dernier quart de siècle, passant de 127 261 $ en 1996 à 639 745 $ en 2021.

Les données ont été obtenues auprès de la London St. Thomas Association of Realtors (LSTAR) et ne comprennent que les informations relatives aux deux années en question.

Cela dit, le rapprochement des chiffres permet de mettre en évidence la différence frappante dans le prix, mais également dans le nombre de maisons encore en vente à la fin de chaque année, selon Michael Haan, statisticien et professeur de démographie à l'Université Western.

Chacun de ces chiffres est au moins trois fois plus élevé en 2021 qu'il ne l'était en 1996 en termes de valeurs et si vous inversez les choses et regardez du côté de l’inventaire, vous voyez exactement le contraire, une énorme réduction du nombre d'inscriptions au fil du temps , explique-t-il.

« La grande région de London compte 550 000 habitants et il n'y a que 550 annonces actives. Vous pouvez imaginer que chaque fois qu'une maison est mise en vente, la concurrence est féroce. » — Une citation de Michael Haan, statisticien et professeur de démographie

Selon M. Haan, la comparaison entre 1996 et 2021 permet d'illustrer à quel point le marché immobilier actuel est féroce, provoquant des surenchères pour des maisons en rangée de même que des acheteurs qui s'arrachent des maisons sans réclamer d'inspection.

Michael Haan pense que la quantité de l'inventaire est une partie du problème. Photo : CBC

Un marché féroce

Ajusté en fonction de l'inflation à l'aide de la feuille de calcul de l'inflation du site Internet de la Banque du Canada  (Nouvelle fenêtre) , le prix d'une maison vendue 127 261 $ en 1996 équivaudrait à 199 857 $ en 2021.

Les acheteurs de maison ne sont pas les seuls à devoir faire face à une concurrence intense; les agents immobiliers sont également touchés par la situation.

La concurrence devient très forte , déclare le président de la London St. Thomas Association of Realtors LSTAR , Randy Polawski, qui est aussi un agent immobilier du Groupe Sutton et qui exploite une agence immobilière à Komoka, en Ontario.

« Lorsque j'ai commencé en 1996, la LSTAR comptait environ 1350 agents immobiliers. Aujourd'hui, nous sommes à près de 2200. [...] Il se peut qu'il n'y en ait pas assez pour une carrière durable. » — Une citation de Randy Polawski, agent immobilier

Il est peu probable que la surchauffe du marché se calme prochainement ou que le nombre de maisons à vendre augmente, selon la plupart des analystes.

La valeur des maisons dans la région de London a déjà augmenté de 200 000 $ par rapport à l'année dernière, London St. Thomas Association of Realtors LSTAR indiquant que la valeur moyenne d'une maison était de 825 000 $ à la fin du mois de février.

Le même phénomène est observé dans tout le pays.

À lire aussi : À 31 ans, cet homme a déjà acheté 20 propriétés

Abordable malgré tout ?

L'Association canadienne de l'immeuble déclare que le prix moyen des maisons a augmenté de 21 % au cours de la dernière année pour atteindre 748 450 $ en janvier - le plus haut niveau jamais enregistré.

Selon M. Haan, il est impossible de savoir avec certitude s'il s'agit du signe d'une bulle immobilière ou de l'action des facteurs économiques comme l'offre et la demande.

J'ai fait ma thèse sur le logement en 2005 et, à l'époque, on parlait beaucoup de la bulle immobilière au Canada. Il semble qu'on en parle encore maintenant , indique-t-il.

« Si c'est une bulle, c'est une bulle qui semble durer longtemps. » — Une citation de Michael Haan, statisticien et professeur de démographie

Quant à savoir si les maisons étaient plus abordables il y a 25 ans qu'elles ne l'étaient l'année dernière, il s'agit d'une question compliquée, selon Michael Haan.

Il précise qu'une maison d'une valeur moyenne en 1996 (199 857 $) entraînait un versement hypothécaire mensuel de 1525,34 $ au taux d'intérêt de 8 % en vigueur à l'époque.

Si on compare à 2021, une maison de valeur moyenne (639 745 $) entraînerait un paiement hypothécaire mensuel de 2709 $ avec un taux d'intérêt de 2 %.

Selon M. Haan, alors que la valeur de la maison a triplé, le paiement hypothécaire a augmenté de 55 %. Si l'on exclut le marché immobilier frénétique des années de pandémie, M. Haan prétend que le prix de la propriété en 2019 est à peu près le même, sinon plus abordable qu'en 1996.

D'après les informations de CBC.