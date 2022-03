L’AFO dévoile ses priorités pour les prochaines élections ontariennes

La plateforme franco , comme la nomme l’organisme, s’oriente autour de quatre thèmes : l’augmentation de la main-d'œuvre bilingue, l’accès aux soins de santé de longue durée en français, l’augmentation de l’espace francophone en Ontario et l’appui au secteur des organismes sans but lucratif.

Des priorités largement inspirées par la pandémie des deux dernières années et qui ont été établies à l’aide d’un sondage mené en septembre et en concertation avec les organismes membres de l’Assemblée de la francophonie de l'Ontario AFO , insiste l’organisme par voie de communiqué.

« La pénurie de main-d'œuvre francophone et bilingue est un frein. Le postsecondaire, la santé et les soins de longue durée en français sont de grandes préoccupations de notre communauté » — Une citation de Carol Jolin, président de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario

L’organisme porte-parole des Franco-Ontariens, disant s’appuyer sur les chiffres du recensement de 2016, indique que sur les 124 sièges que compte l’Assemblée législative environ le tiers comptent au moins 2000 francophones .

Il espère donc nourrir la réflexion des partis et des candidats et surtout, obtenir des engagements.

Des idées pour les partis

En matière de pénurie de main-d'œuvre, l’Assemblée de la francophonie de l'Ontario AFO propose d’insister sur le continuum de l’éducation de langue française de la petite enfance au postsecondaire - et ce, alors que l’Ontario négocie actuellement une entente avec le fédéral dans le domaine de la petite enfance - d’augmenter l’immigration francophone et de travailler sur l’immersion.

Pour y parvenir, l’organisme lance plusieurs idées, comme d’établir des passerelles avec d’autres provinces et pays francophones pour attirer des éducateurs et des enseignants francophones, de créer des places dans les facultés d’éducation à travers l’Ontario ou de développer un modèle de gouvernance par et pour les Franco-Ontariens des centres de la petite enfance, la gouvernance actuelle bilingue étant un frein au développement de ce système , selon l’Assemblée de la francophonie de l'Ontario AFO .

L'AFO souhaite que l’Université de Sudbury devienne l’institution universitaire francophone pour la région (archives). Photo : Radio-Canada / Yvon Theriault

Après la crise à l’Université Laurentienne, le porte-parole de la communauté franco-ontarienne souhaite que l’Université de Sudbury devienne l’institution universitaire francophone pour la région à l’aide d’un financement de base annuel. L’Assemblée de la francophonie de l'Ontario AFO propose également que soit encouragée une plus grande collaboration entre les institutions francophones en formant un réseau universitaire francophone inspiré par le modèle des universités du Québec .

En matière d’immigration, l’Assemblée de la francophonie de l'Ontario AFO suggère de convaincre Ottawa d’augmenter de façon importante le nombre d’immigrants que la province peut sélectionner annuellement dans une entente exigeant que l’Ontario continue d’atteindre tous les ans sa cible en immigration francophone, soit 5 % . Une cible fixée par le gouvernement provincial en 2012 et qui n’a jamais été atteinte depuis.

Priorité à la santé

Dans le sondage mené par l’Assemblée de la francophonie de l'Ontario AFO auprès de son réseau, en septembre, l’accès à des services de santé en français a été plébiscité et se retrouve en première position, juste devant les soins de longue durée et le postsecondaire de langue française.

Raison pour laquelle l’organisme demande, notamment, de développer un plan pour augmenter le recrutement de main-d'œuvre francophone et bilingue et d’investir dans les soins de santé en français de première ligne, en prévoyant un pourcentage dédié aux services en français dans chaque initiative menée par le gouvernement.

L’accès à des services de santé en français est une priorité, selon l'AFO (archives). Photo : Radio-Canada

Selon l’organisme, les bureaux de santé publique locaux devraient être assujettis à la Loi sur les services en français et donc avoir des obligations linguistiques. Il est nécessaire, selon lui, d’augmenter aussi l’accès à des soins de longue durée en français en priorisant les désignations culturelles en vertu de la Loi, indiquant que si les aînés francophones représentent 5,5 % des personnes de 75 ans et plus de la province, seulement 1,9 % des foyers de soins de longue durée sont désignés sous la Loi sur les services en français et 0,05 % ont une désignation culturelle.

Alors que le gouvernement progressiste-conservateur a fait voter, comme il s’y était engagé, une modernisation de la Loi sur les services en français, l’Assemblée de la francophonie de l'Ontario AFO invite le parti qui sera au pouvoir après les élections à se servir des nouvelles possibilités qu’offre la Loi en augmentant les services offerts en français dans des régions qui ne sont pas désignées.

Actuellement, 20 % des francophones vivent dans des régions non désignées , rappelle l’organisme.