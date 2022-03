Un ancien Hells Angel de Sherbrooke arrêté pour trafic de stupéfiants

Vincent Boulanger, un Hells Angel de Montréal appartenant autrefois à la section de Sherbrooke, a été arrêté mardi dans la région de Montréal en lien avec des activités de trafic des stupéfiants. Cette arrestation faisait partie d'une démarche concertée avec l'Escouade nationale sur la répression du crime organisé. Six suspects ont aussi été arrêtés en Estrie par l'Escouade régionale mixte Estrie, et d'autres ont été appréhendés dans les Laurentides et la région de Montréal.