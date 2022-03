300 exposants rétros cet été à Magog

La vaste Expo Vintage aura finalement lieu du 5 au 7 août, sur un site extérieur et intérieur de 9 âcres, à Magog.

Près de 300 exposants seront regroupés, sur le terrain du Club Aramis, sur la rue Ruisseau-Rouge, pour offrir une immersion dans l'époque des 19e et 20e siècles.

Pour l'organisatrice de l'Expo Vintage, Anne-Marie Boissé-Roy, c'est une façon de faire connaître le patrimoine québécois culturel, religieux, agricole et gourmand.

Nous allons réunir les exposants, tous sous la bannière vintage, avec neuf zones différentes sur le terrain, pour avoir de la diversité à travers ce vintage , poursuit-elle.

Quand on dit vintage, pour différentes personnes, ça a différentes connotations , admet Anne-Marie Boissé-Roy, mais chacun y trouvera son compte, que ce soit grâce à la section marché aux puces, le coin antiquaire ou encore les sections artisane et gourmande.