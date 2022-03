Un propriétaire de chiens accusé de négligence criminelle se défend

Un résident de Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick, qui est accusé d’avoir laissé ses chiens courir librement et attaquer des gens, a témoigné à son procès, lundi.

Michael Kirby, 59 ans, subit un procès pour quatre chefs d’accusation de négligence criminelle causant des lésions corporelles et pour non-respect d’une ordonnance de la cour pour qu’il garde ses chiens en laisse et muselés en public.

En témoignant en sa propre défense, lundi, il a affirmé qu’il n’a jamais eu d’inquiétude au sujet du comportement de ses chiens hormis dans le cas de celui qui l’a attaqué dans sa maison en 2015 et qu’il a abattu.

Sa version des faits pour des incidents qui ont eu lieu en 2018 est très différente de celle des plaignants.

Le premier incident signalé à la police municipale remonte en juin 2018 et il s’est produit non loin du domicile de l’accusé. Le plaignant soutient que les chiens ont tenté de le tuer et de l’égorger.

Michael Kirby a déclaré que ses chiens se sont approchés de l’homme pour jouer, qu’ils sont devenus excités quand l’homme a fait des gestes pour les éloigner. Selon l’accusé, l’homme a été pris de panique et il est tombé à la renverse.

Après cet incident, Michael Kirby devait garder ses chiens dans sa propriété en tout temps. L’ordonnance a changé par la suite. La cour lui a permis de promener deux chiens à l’extérieur de la propriété, mais ils devaient demeurer en laisse.

Les chiens de Michael Kirby ont été décrits en cour comme étant de race croisée catahoula et labrador. Ci-dessus : un chien léopard catahoula pure race. Photo : American Kennel Club

Tandis que cette ordonnance était en vigueur, en septembre 2028, Michael Kirby est sorti à un café Tim Hortons situé non loin de chez lui en amenant trois de ses chiens. Durant son témoignage, il a déclaré qu’il les tenait en laisse et qu’il les avait attachés à un panneau indicateur près du café.

Une chienne s’est toutefois échappée et a mordu un passant au mollet. Un policier a vu ces faits se produire.

Selon Michael Kirby, la poignée de la laisse avait cédé, ce qui a permis à la chienne de s’échapper.

Au sujet d’un autre incident, il a dit qu’il avait laissé ses chiens enfermés dans sa maison et qu’à son retour il a constaté que la porte était ouverte et que ses chiens s’étaient échappés. Selon lui, cela ne s’était jamais produit auparavant.

Michael Kirby doit poursuivre son témoignage mardi.

Plusieurs attaques de chiens, selon les plaignants

Plus tôt durant le procès, en mars 2021, la cour a entendu des témoins relater que les chiens de Michael Kirby ont attaqué six personnes de juin à décembre 2018.

Le premier plaignant ayant témoigné a indiqué que plusieurs chiens l'ont attaqué près du café Tim Hortons le 22 août 2018. Selon lui, les chiens l’ont cerné et mordu à une jambe tandis qu’il courait en direction d’un camion garé tout près. Il estime qu’il y avait six chiens.

Le policier Jason Lohnes, durant son témoignage, a dit qu’il se trouvait près du Tim Hortons le 2 septembre 2018 pour une autre tâche quand il a vu Michael Kirby arriver avec trois chiens en laisse. Il a expliqué que l’homme a attaché ses chiens à un panneau indicateur et qu’il est entré dans le café. Puis, l’un des chiens s’est échappé et a attaqué un client qui sortait du café et l’a mordu à une jambe.

Jason Lohnes a dit qu’il a alors conseillé à Michael Kirby de museler ses chiens, mais que ce dernier est resté indifférent.

Puis, le 12 décembre 2018, un garçon de 14 ans a été attaqué par deux chiens. Des passants l’ont secouru en éloignant les chiens. Un homme qui avait été attaqué aussi quelques minutes plus tôt et renversé par les chiens a déclaré que ces derniers auraient peut-être eu raison de lui sans l’intervention d’une automobiliste qui a réussi à les éloigner.

Il avait une arme à feu au cas où

Durant son témoignage en mars 2021, l’enquêtrice principale, Lacey Johnson, a expliqué que Michael Kirby lui avait dit qu’il gardait une arme à feu dans son domicile au cas où ses chiens l’attaqueraient. Selon elle, il lui a dit qu’il avait abattu l’un d’eux en 2015.

Michael Kirby a témoigné lundi de cet incident.

Au moment de son arrestation après les incidents du 12 décembre 2018, Michael Kirby possédait six chiens.

Lorsqu’une équipe est intervenue à son domicile deux jours plus tard pour saisir les chiens, l’un d’eux était mort et semblait avoir été mordu, selon un policier qui a témoigné de ces faits.

Les cinq autres chiens ont été euthanasiés, selon les témoignages entendus en cour.