Des modifications au projet de réaménagement du boulevard Saint-Joseph à Gatineau ?

La proposition du conseiller du district Manoir-des-Trembles/Val-Tétreau, Jocelyn Blondin, s’articule autour du tronçon entre la rue Saint-Jean Bosco et le boulevard Alexandre-Taché, qui a fait l’objet d’une consultation publique entre mars 2017 et l’automne 2018.

Entre autres, les travaux prévoient l’élargissement et l’ajout de trottoirs, de même que l’ajout et l’aménagement de liens cyclables.

La proposition de la Ville, c’est d’aménager un trottoir du côté est du boulevard Saint-Joseph [...] toute la partie où il n’y a aucune maison, aucun commerce , fait-il valoir. Le trottoir longerait le parc Saint-Jean Bosco.

Selon le conseiller Blondin, l’ajout de ce trottoir au détriment de places de stationnement n’est pas favorable aux commerçants qui sont situés sur le côté ouest du boulevard.

J’ai rencontré tous les commerçants de ce tronçon, et ils sont d'accord, souhaitent maintenir ce stationnement-là parce qu'ils vont déjà en perdre un peu de l'autre côté parce qu'on va élargir le trottoir et il va y avoir des réaménagements de verdure , ajoute M. Blondin.

L’élu devra cependant défendre sa proposition auprès de ses collègues. Il affirme que l’exécutif de la Ville n’est pas en accord avec la modification souhaitée.

Si on regarde le territoire de la Ville de Gatineau, on part d’Aylmer à Buckingham, ce n’est pas vrai que nos politiques s'appliquent à la lettre partout sur le territoire , estime le conseiller. On se doit des fois de faire des modifications, des dérogations comme on le voit à l'urbanisme. C'est un peu ça que je demande pour ce tronçon .

Je veux donner la chance à nos petits commerces de proximité de survivre. Je pense qu'ils ont eu assez des temps durs dans les dernières années. [...] Lorsque les travaux vont arriver aussi ça va être très difficile pour eux , plaide M. Blondin. S'il faut par la suite qu'ils perdent tous les stationnements, on s'en va vers la fermeture de ces petits commerces de proximité qu'on veut maintenir.

Action vélo Outaouais s’oppose

Le tronçon visé par la proposition doit comporter un lien cyclable.

On réalise que si on met du stationnement sur rue [..] il n’y a pas de place pour faire une bande cyclable à ce moment-là, il n’y a pas de place pour protéger un cycliste contre l'emportiérage , craint le vice-président d’Action vélo Outaouais, Daniel Varin.

Selon M. Blondin, ce lien cyclable ne serait pas compromis puisqu’une partie serait sur le terrain du Manège militaire Salaberry.

Mais Action vélo Outaouais dénonce des enjeux de sécurité et d’accessibilité.

Daniel Varin, président d’Action vélo Outaouais Photo : Radio-Canada

Notre préoccupation, en tant que simples citoyens, c'était pour les gens à mobilité réduite, les usagers du transport en commun , mentionne M. Varin, et un peu aussi un ras le bol de la culture du tout à l'auto où est-ce qu'on pense que de mettre du stationnement, ce sont les seules gens qui fréquentent les commerces.

« Il y a un arrêt d'autobus à cet endroit-là. Si on est à mobilité réduite, si on a une poussette, bonne chance ! » — Une citation de Daniel Varin, vice-président d’Action vélo Outaouais

La modification pourrait entraîner des enjeux de sécurité non seulement pour les piétons, mais aussi pour les automobilistes qui, une fois stationnés, devront traverser la rue pour se rendre dans les différents commerces, selon Action vélo Outaouais.

M. Varin qualifie aussi d’incompréhensible la proposition considérant la consultation publique qui avait eu lieu sur le projet.

Il est complètement à l'encontre du principe de la consultation publique qu'il y a eu en 2018 , déplore-t-il. On a participé activement à cette consultation publique de large envergure.

Action vélo Outaouais se disait satisfait du plan d’aménagement, selon M. Varin, puisque la majorité de ses revendications avait été répondue à l’époque.

Même son de cloche chez Action Gatineau

Le conseiller municipal du district Hull-Wright, voisin du secteur concerné, s’oppose à ce que le conseil municipal ait à l’encontre du plan établi après consultation avec des citoyens.

On a écouté les citoyens, on a fait un plan, mais là, tout à coup, on décide de changer le plan sans consulter les citoyens. Ce serait un très mauvais message , croit Steve Moran.

L’élu d’Action Gatineau dit vouloir rendre les rues de la Ville plus conviviales, pour favoriser les déplacements à pied et à vélo.

La motion viendrait enlever le trottoir pour cette partie, justement là où il y a un arrêt d'autobus, et donc ce serait de minimiser ou d'enlever la capacité de transport actif du côté est , déplore-t-il.

Les élus de la Ville devront se prononcer sur cette demande de modification mardi soir en conseil municipal.