Plus de vols sans escale à partir d’Halifax offerts cette année

La compagnie aérienne WestJet va bientôt relancer son service sans escale vers certaines destinations nationales et internationales en partance de la Nouvelle-Écosse pour la première fois depuis le début de la pandémie.

L'annonce fait suite à d'autres annonces similaires de Porter Airlines et d'Air Canada.

Nous savons que les Canadiens et les visiteurs internationaux sont prêts à faire leur retour très attendu cet été, et le Canada atlantique a attendu longtemps le retour de ces investissements , ditJohn Weatherill, le directeur commercial de WestJet.

La compagnie aérienne a annoncé qu'elle proposerait des vols aller-retour d'Halifax à Londres Gatwick une fois par jour à partir du 1er mai, Dublin trois fois par semaine à partir du 1er mai, Glasgow trois fois par semaine à partir du 2 mai et Paris quatre fois par semaine à partir du 7 mai.

En Amérique du Nord, WestJet va aussi offrir des des vols de Halifax à Sydney, N.-É., Saint-Jean, T.-N.-L., Gander, Ottawa, Montréal, Toronto, Winnipeg, Calgary, Edmonton, Vancouver et Orlando. Il y aura aussi des vols de Sydney, N.-É., à Orlando une fois par semaine.

Porter Airlines a annoncé plus de vols directs d'Halifax à l'aéroport Billy Bishop de Toronto à partir d'avril, avec jusqu'à neuf vols aller-retour quotidiens en été.

Le mois dernier, Air Canada a annoncé plus d'options de vols sans escale au départ d'Halifax, y compris Londres Heathrow à partir du 30 avril et Vancouver à partir du 1er mai avec un service jusqu'à cinq fois par semaine. Les vols Halifax-Boston reprendront le 24 juin. Les vols directs vers Calgary et Goose Bay, T.-N.-L., reprendront le 30 avril.