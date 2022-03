Affaire Carpentier : la ministre Geneviève Guilbault pressée d’agir

Les partis d'opposition se disent très troublés de voir la Sûreté du Québec SQ se féliciter de l’opération de recherche malgré les révélations du reportage et la ministre Geneviève Guilbault refuser de commenter.

Québec solidaire ne passe pas par quatre chemins et réclame une enquête publique. Le rapport [de la coroner] ne dit pas tout , constate Sol Zanetti, député de Jean-Lesage. On sent que la vérité est incomplète et qu'il faudrait aider à la faire surgir.

Dans le reportage diffusé jeudi dernier, des policiers et d'anciens policiers ont dénoncé une série de graves erreurs commises lors de l’opération de recherche pour retrouver Martin Carpentier et ses deux filles en juillet 2020. Des éléments qui n’ont pas été identifiés dans le rapport de la coroner.

Martin Carpentier disparaît avec ses filles le soir du 8 juillet 2020 après un accident sur l'autoroute 20, à Saint-Apollinaire. Il a transité par une roulotte avec elles avant de les tuer et de s'enlever la vie. Photo : Radio-Canada

Des sources ont notamment parlé d’un manque de ressources sur le terrain et d’une coordination déficiente.

Selon Sol Zanetti, il y a assez d'éléments troublants sur la table pour le justifier, pour justifier qu'on aille plus loin .

« Il faut vraiment qu'on fasse une enquête pour délier les langues. [...] Lever l'omerta qui a l'air d'avoir en ce moment autour de l'organisation de la Sûreté du Québec. » — Une citation de Sol Zanetti, député solidaire de Jean-Lesage

Sol Zanetti est député de Québec solidaire dans la circonscription de Jean-Lesage. Photo : Radio-Canada

Des policiers ont aussi raconté qu’ils avaient manifesté leurs craintes en 2019 à la suite d’une grande restructuration des équipes d’urgence. Certains ont tiré la sonnette d’alarme auprès de leurs patrons et même de la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault.

Certains, qui sont encore actifs à la Sûreté du Québec, ont aussi confié leur frustration et leur impuissance quant à des ratés qu’ils ont observés non seulement à Saint-Apollinaire, mais aussi lors d’autres opérations de recherche.

Et il y a des choses qui remettent sérieusement en question la capacité de la Sûreté du Québec à assurer la sécurité des enfants et des citoyens en général dans les cas de recherche comme ça sur le terrain , dit M. Zanetti.

Le chef parlementaire du Parti québécois (PQ) abonde dans le même sens et demande que le Bureau du coroner complète son travail .

« Le doute a été semé sur le travail qui a été fait et qui doit être complété. » — Une citation de Joël Arseneau, député des Îles-de-la-Madeleine et chef parlementaire du PQ

Joël Arseneau, député des Îles-de-la-Madeleine et chef parlementaire du PQ Photo : Radio-Canada / Daniel Coulombe

S’il souhaite lui aussi une enquête publique pour faire la lumière sur les événements de l’été 2020, M. Arseneau considère que le gouvernement doit tout de même agir rapidement pour corriger la situation.

On peut déjà, avec les informations révélées par l’émission Enquête, convenir qu’on a des ressources qui existaient au Québec qui ont été démantelées et qui doivent être reconstituées si on veut protéger le public.

M. Arseneau s’attend à ce que le gouvernement reconnaisse qu’il y a eu un cafouillage, qu’il y a eu des grandes lacunes, des ratés incroyables dans cette recherche sur la disparition des deux jeunes filles .

Martin Carpentier est décrit par ses proches comme un père présent, aimant et dévoué pour ses deux filles depuis leur naissance. Photo : Famille Lemieux

Joël Arseneau estime que le gouvernement doit surtout reconnaître que la décision de la Sûreté du Québec SQ , en février 2019, de démanteler ses unités d’urgence permanente a eu un impact sur cette opération et qu’aujourd’hui on n'a toujours pas ces ressources-là pour les déployer sur le terrain .

On s’attend à un peu plus de responsabilité de la ministre, un peu moins de nonchalance , dit-il. La SQ doit rendre des comptes à la population et à la ministre responsable sur ses décisions ou l’absence de décision. Dans ce cas-ci, on se demande comment la SQ peut justifier le démantèlement d’une équipe d’urgence permanente avec les conséquences qu’on connaît aujourd’hui.

Le siège social de la Sûreté du Québec, rue Parthenais, à Montréal. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Au Parti libéral du Québec (PLQ), le porte-parole en matière de Sécurité civile abonde dans le même sens. Si ça prend ça [une enquête publique] pour que des policiers puissent témoigner de leur expérience de terrain, si ça prend ça pour faire réfléchir la ministre, tant mieux , soutient Jean Rousselle, député libéral de Vimont.

Plusieurs sources de différents milieux et bien au fait du dossier nous confient qu'elles souhaitent le déclenchement d'une enquête publique en espérant être appelées à témoigner.

« Que ce soit une enquête publique ou peu importe, il faut que la lumière soit faite absolument. Il ne faut plus que ça se reproduise. » — Une citation de Jean Rousselle, député libéral de Vimont

M. Rousselle salue le geste des policiers qui se sont rendus jusqu’à la ministre Guilbault, en 2019, pour dénoncer le démantèlement des unités d’urgence permanentes à la Sûreté du Québec SQ . Étant lui-même un ancien policier, il sait le courage que ça représente. Il s’explique mal par contre que la ministre Guilbault n’ait pas agit après la visite des policiers.