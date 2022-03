176 M$ investis sur les routes du Centre-du-Québec

Le ministre de l'Agriculture et responsable du Centre-du-Québec, André Lamontagne, le député de Drummond–Bois-Francs Sébastien Schneeberger et le député d'Arthabaska et whip en chef du gouvernement Éric Lefebvre se sont déplacés pour cette annonce lundi.

L’objectif de cet investissement est d’améliorer et de maintenir le réseau routier de la région. Au total, 74 projets seront déployés pendant cette période sur l’ensemble du territoire. Ces projets incluent notamment la reconstruction du pont d’étagement de la route 255, ainsi que le pavage de la route dans les limites des municipalités de Saint-Félix-de-Kingsey et de Saint-Lucien.

« Au Centre-du-Québec, la programmation des deux prochaines années, encore là, c’est un montant record. » — Une citation de André Lamontagne, ministre de l’Agriculture et responsable du Centre-du-Québec

On est à 176 millions, 21 millions de plus encore que l’an passé. Depuis quelques années, le ministère des Transports au Centre-du-Québec a fait un travail colossal , ajoute-t-il.

Pas de montant pour le pont d’étagement du 10e rang

Les annonces ont cependant déçu certains résidents de la paroisse Notre-Dame-du-Bon-Conseil, dont le maire Stéphane Dionne.

Ce dernier s’attendait en effet à ce que le ministère des Transports du Québec (MTQ) confirme la reconstruction du pont d’étagement du 10e rang de la paroisse, détruit au cours des derniers mois.

Plusieurs résidents s’étaient alors opposés à la décision du ministère de le démolir sans avoir l'intention de le reconstruire.

On souhaitait peut-être avoir une bonne réponse, et que le dossier avance et chemine et au final, avoir une réponse positive, qu’ils disent peut-être qu’ils peuvent peut-être le rebâtir , se désole le maire.

« Ce matin, on n’a pas les réponses attendues. » — Une citation de Stéphane Dionne, maire de la paroisse de Notre-Dame-du-Bon-Conseil

La directrice régionale du ministère des Transports du Québec MTQ de la Mauricie et du Centre-du-Québec Marie-Ève Turner indique que le dossier est en cours d’analyse au ministère. Nous reviendrons auprès de la municipalité quand les analyses auront été effectuées , assure-t-elle.

Avec les informations de Jean-François Dumas