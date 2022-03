Omicron a donné au gouvernement Ford ses pires résultats de sondage en deux ans

Le premier ministre Doug Ford et son cabinet ont reçu leurs pires résultats de sondage de la pandémie de COVID-19 lorsque la vague Omicron a frappé l'Ontario, selon des documents gouvernementaux obtenus par CBC.

Les chiffres se trouvent dans les rapports de sondages payés par les contribuables et commandés par le bureau du cabinet, le bras de la fonction publique provinciale qui sert le premier ministre.

Les sondages, obtenus grâce à une demande d'accès à l'information, révèlent ce que le gouvernement a appris semaine après semaine sur l'opinion publique sur sa performance générale et sa réponse à la pandémie de COVID-19.

Une question clé que ces sondages ont posée tout au long du mandat de M. Ford est la suivante : En général, pensez-vous que le gouvernement provincial de l'Ontario est sur la bonne ou la mauvaise voie, en ce qui concerne la façon dont il gouverne la province ?

En janvier dernier, le pourcentage de personnes ayant répondu mauvaise voie a atteint des niveaux jamais vus pendant la pandémie.

Le rapport de sondage datant du 11 janvier, préparé pour le cabinet alors que le variant Omicron déferlait en Ontario, a montré que 58 % des personnes interrogées pensaient que le gouvernement allait dans la mauvaise direction, soit le pourcentage le plus élevé depuis février 2020.

Méthodologie : Les sondages ont été commandés par le bureau du cabinet de l’Ontario et ont été menés par la firme Strategic Counsel. L'entreprise a indiqué que ses sondages ont atteint 1200 répondants par téléphone chaque mois, choisis au hasard et proportionnellement dans tout l'Ontario, en utilisant des téléphones mobiles (60 %) et des lignes terrestres (40 %). Les résultats mensuels ont une marge d'erreur de ± 2,7 points de pourcentage, 19 fois sur 20. Les résultats ont été communiqués au gouvernement chaque semaine, répartis en échantillons mobiles de 300 répondants chaque semaine. La taille de l'échantillon pour certaines des questions individuelles variait d'une semaine à l'autre.

Tout au long de 2019 et des deux premiers mois de 2020, le score de mauvaise voie du gouvernement dans la même série de sondages menés par la firme de recherche Strategic Counsel a varié de 52 à 66 %, puis a chuté de façon spectaculaire après que la pandémie eut frappé la province.

Mécontentement lors des 2e et 3e vagues

Les nouveaux sondages obtenus couvrent une période allant de la mi-septembre 2021 à la fin janvier.

Les sondages obtenus précédemment ont montré une opinion généralement positive du public sur les performances du gouvernement en 2020, puis un mécontentement croissant lors des deuxième et troisième vagues de la COVID-19.

Le rapport de sondage du 11 janvier contenait d'autres mauvaises nouvelles pour Doug Ford et ses progressistes-conservateurs.

En matière d'économie, la notation de la performance du gouvernement pour les mesures économiques et les dépenses gouvernementales (…) est désormais au plus bas depuis le début du suivi , a indiqué la société de sondage dans son résumé cette semaine-là.

La performance du gouvernement en ce qui a trait à rendre la vie plus abordable a reçu un score de -45, ce qui signifie que la proportion de personnes qualifiant sa performance de bonne était de 45 points de pourcentage inférieure à celle de ceux la qualifiant de mauvaise .

Autres faits saillants du dernier sondage : Le pourcentage de personnes fortement d'accord avec l'affirmation Je commence à en avoir assez de toutes les mesures de contrôle de la COVID-19, telles que le port de masque et la distanciation sociale a augmenté régulièrement dans les sondages hebdomadaires, atteignant 40 % fin janvier, contre 28 % début décembre

a augmenté régulièrement dans les sondages hebdomadaires, atteignant 40 % fin janvier, contre 28 % début décembre De fin novembre à mi-janvier, la note du gouvernement pour assurer la sécurité des personnes pendant la COVID-19 a chuté de 43 points de pourcentage

a chuté de 43 points de pourcentage Lors d'un sondage de septembre dernier, 72 % ont déclaré qu'ils soutenaient le système de passeport vaccinal de la province, tandis que 24 % s’y disaient opposés

Salaire minimum et inflation

Le gouvernement n'était pas seulement intéressé par l'opinion publique sur la réponse à la COVID-19 : les sondages des derniers mois comprenaient des questions sur le salaire minimum en Ontario, le coût du logement et l'impact de l'inflation.

À la fin septembre, les sondages commandés par le gouvernement ont commencé à interroger les répondants sur le salaire minimum en Ontario, y compris si le taux devrait être augmenté à 15 $ l'heure. M. Ford a précisément annoncé cette augmentation du salaire minimum le 2 novembre.

Le gouvernement a tâté le pouls des Ontariens à propos de leur niveau de préoccupation liée à l'inflation. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Au cours des quatre semaines de sondage précédant l'annonce de Ford, environ 60 % des répondants ont dit qu'ils étaient en faveur d'un salaire minimum de 15 $, tandis que 34 % s'y opposaient.

La question Dans quelle mesure êtes-vous préoccupé par l'inflation qui augmente le coût des dépenses de base ? a été posée pour la première fois fin octobre et a été soumise pendant cinq semaines. En moyenne, 91 % des répondants se sont déclarés inquiets, dont 65 % se sont dits très inquiets .

Près de la moitié des personnes interrogées au cours de cette période ont convenu qu'elles auront certainement besoin d'un revenu supplémentaire pour joindre les deux bouts lors de l’année à venir .

Crise du logement

Les sondeurs ont commencé à interroger spécifiquement les Ontariens sur le coût du logement à la mi-janvier, quelques semaines avant qu'un comité consultatif nommé par le gouvernement n'exhorte la province à augmenter considérablement l'offre de logements en augmentant la densité et en accélérant les approbations de développement.

Près de la moitié des personnes interrogées sur une période de deux semaines ont déclaré que l'augmentation significative du coût d'achat d'une maison était une mauvaise ou une très mauvaise chose, tandis que moins d'un cinquième l'ont décrite comme une bonne chose. Au total, 60 % des répondants ont déclaré être propriétaires de leur maison.

Le marché immobilier en Ontario connaît une forte inflation. Photo : Radio-Canada / Hugo Belanger

Les sondeurs ont demandé aux répondants pourquoi ils pensaient que les coûts du logement avaient autant augmenté récemment et leur ont proposé trois options :

Trop de personnes désireuses d'acheter ou de louer une maison (35 %)

Pas assez de nouvelles maisons construites dans les zones où les gens veulent vivre (30 %)

Pas assez de personnes vendant ou louant des maisons (21 %)

Renversement d'opinion sur la lutte contre la COVID-19

Les tendances dans les sondages de suivi montrent comment l'opinion publique a changé au fur et à mesure que la vague Omicron se développait, mais les changements n'étaient pas toujours ce à quoi on pourrait s'attendre.

Fin octobre et début novembre, avant l'émergence du variant, jusqu'à 75 % des personnes interrogées estimaient que nous avons surmonté le pire de la COVID-19 .

Les inquiétudes concernant Omicron et le potentiel d'une cinquième vague de COVID-19 ont commencé à s'inscrire dans les sondages du gouvernement début décembre.

Au fur et à mesure que la vague empirait, de plus en plus de répondants ont commencé à dire aux sondeurs qu'ils pensaient que le gouvernement ne faisait pas autant qu'il le devrait pour réduire la propagation du virus, culminant à 43 % pendant la période des vacances de fin d’année.

En raison de l'arrivée du variant Omicron, l'Ontario avait devancé la distribution de la troisième dose au début de l'hiver. Photo : AFP / Patricia De Melo Moreira

Ce nombre a alors dépassé le pourcentage indiquant que le gouvernement fait ce qui est nécessaire pour la première fois depuis le pic de la troisième vague au printemps 2021.

Mais à partir de début janvier, alors même que le nombre de patients de la COVID-19 dans les hôpitaux de l'Ontario atteignait des niveaux record, les sondeurs ont perçu de l’inquiétude autour des effets d’Omicron.

Dans un sondage mené immédiatement après que le gouvernement a interdit le service intérieur dans les restaurants et les bars, fermé les salles de sport et les écoles, les résultats montrent les premiers signes d'une résistance contre les restrictions.