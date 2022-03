Le Manitoba pourrait permettre l’usage de plus de pesticides

Les propriétaires de maison et les municipalités manitobaines pourraient bientôt pouvoir utiliser plus librement des pesticides sur leurs propriétés.

Lundi, le gouvernement a déposé un projet de loi qui éliminera la restriction actuelle concernant l'usage de pesticides pour les pelouses des terrains privés, les zones herbeuses près des routes et certains terrains et parcs municipaux.

L’interdiction des pesticides synthétiques est entrée en vigueur en 2014 dans la province, mais elle comporte quelques exceptions.

À l'heure actuelle, il est possible d’étendre ce type de pesticides sur les terres agricoles, les terrains de golf et les endroits où se trouvent de la mauvaise herbe nuisible ou des espèces envahissantes à haut risque. Ceux qui ont un potager ou un jardin peuvent aussi bénéficier de l’exemption.

Le projet de loi, s’il est adopté, donnerait aux Manitobains plus de flexibilité en leur permettant de recourir à tout pesticide approuvé par Santé Canada pour un usage cosmétique.

Le ministre de l’Environnement, du Climat et des Parcs, Jeff Wharton, explique cette volonté de modifier la loi en affirmant que le gouvernement répond aux préoccupations des Manitobains et que les pratiques actuelles sont inefficaces.

Dans le cadre d'une consultation publique, le gouvernement a ainsi reçu des commentaires de gens se plaignant de devoir utiliser plus de produit et d'avoir à débourser davantage en raison de l’inefficacité de certains pesticides sur le marché.

En réponse aux commentaires que nous avons entendus de la part des Manitobains, nous croyons que ces modifications permettraient d’assouplir les options d’application de pesticides à usage cosmétique sur les pelouses, tout en équilibrant la protection des zones sensibles dans nos collectivités , a déclaré le ministre en conférence de presse.

Le président de l’Association des municipalités du Manitoba, Kam Blight, estime que cette nouvelle loi, plus près de la réglementation fédérale, permettra aux municipalités de gérer efficacement leurs espaces verts tout en atténuant les pressions financières sur les budgets municipaux.

L'utilisation des produits permis en ce moment coûte environ 10 fois plus cher et nous faisons des applications de produits chimiques de façon plus répétitive , déclare-t-il.

Responsable des relations gouvernementales à l’association qui représente les horticulteurs du Manitoba, David Hinton salue ce projet de loi alors que la loi actuelle est arbitraire, sème la confusion et est mal comprise .

De plus, il affirme que les pesticides ont un rôle à jouer pour protéger les espaces verts continuellement menacés par des conditions climatiques extrêmes et des espèces envahissantes telles que l’agrile du frêne .

La province précise que les pesticides resteront interdits dans le cas des terrains des écoles, des garderies, des hôpitaux, ainsi que sur les terrains de jeux municipaux et les parcs provinciaux.

L’opposition néo-démocrate a déclaré que le projet de loi est un pas en arrière, parce qu’il entraînera l’introduction de plus de produits chimiques dans le sol et les cours d’eau.

De nombreux Manitobains plaident depuis longtemps en faveur d’une réduction des produits chimiques dans notre eau, sur nos terres et dans notre environnement , affirme la porte-parole du Nouveau Parti démocratique NPD en matière d’Environnement, Lisa Naylor.

Avec des informations de La Presse canadienne et de Nathal Liewicki