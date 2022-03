Ottawa prié de mettre en suspens un projet d’agrandissement du port de Vancouver

Des scientifiques et des gouvernements locaux s'inquiètent de la menace sur les populations d’épaulards et de saumons d'un projet d'expansion du port de Vancouver à Delta. Ils demandent à Ottawa de mettre sur pause sa décision sur le projet, le temps d’évaluer une autre proposition d'agrandissement du port, qui pourrait avoir des effets plus limités.

L’Administration portuaire Vancouver-Fraser propose de construire un nouveau terminal à trois postes de mouillage à Roberts Bank, près des terminaux existants de Deltaport et de Westshore, dans le district de Delta, à environ 35 km au sud de Vancouver.

Le public a jusqu'à mardi pour commenter le projet avant que le ministre fédéral de l’Environnement prenne une décision sur l’ampleur de ces effets sur la nature et les soumette au cabinet afin de déterminer s’ils sont d’intérêt public.

Ce projet de construction de 3 milliards de dollars aiderait à rendre plus compétitifs les marchés canadiens et serait bénéfique pour l'économie des communautés locales, a soutenu en 2020 une commission d’examen chargée de mener une évaluation environnementale du projet par le ministère de l’Environnement et du Changement climatique.

Néanmoins, la commission a également statué dans son rapport  (Nouvelle fenêtre) que les effets négatifs et cumulatifs du projet seraient importants pour les populations d’épaulards résidents du Sud, dont un peu plus de 70 individus seulement demeurent dans l'océan. Leurs proies principales, les saumons chinook, seront également touchées par ces effets d'après le rapport.

On compte à l’heure actuelle trois groupes d’épaulards dans les eaux pacifiques allant de la Californie à l’Alaska : les épaulards résidents, les épaulards migrateurs, dits de Bigg, et les épaulards du large. Photo : Jim Cotton/NOAA

L’Administration portuaire a depuis apporté des modifications à son projet original pour réduire ces effets. Les conditions potentielles formulées dans le cadre de l’évaluation des impacts précisent que le port devra consulter la province, les agences du gouvernement fédéral et les groupes autochtones pour développer des mesures de mitigation de ces impacts environnementaux.

Autre proposition en vue d'impacts moins importants?

La compagnie Global Container Terminals, qui gère le terminal existant de Deltaport, a émis une proposition alternative à ce projet de construction pour agrandir la capacité du port. Une commission d’examen a été chargée de l’étudier par le ministre de l’Environnement fédéral.

La compagnie basée à Vancouver propose d’ajouter un quatrième poste d’amarrage sur le côté Est de Roberts Bank Way et d'étendre le réseau ferroviaire intermodal le long de Roberts Bank Way, la voie d’accès de 5 km qui connecte le port aux berges.

Une description du projet de 1,6 milliards de dollars a été soumise au bureau d’étude environnementale de la Colombie-Britannique l’an dernier, qui a indiqué que l’empreinte environnementale de cette proposition serait moins importante que d’ajouter un terminal à Roberts Banks, d’autant plus que ce projet ne prévoit pas d’étendre le port davantage sur l’océan.

La compagnie a également proposé de mettre en vigueur des mesures pour mitiger l’impact du quatrième poste d’amarrage sur les espèces sauvages, qui serait localisé dans une zone protégée d’habitat des épaulards résidents du Sud.

Le saumon chinook quitte l'océan pour frayer dans la rivière. Photo : Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique (NOAA) / Enrique Patino

Estuaire essentiel pour les espèces en danger

Ken Ashley, directeur de l’Institut des rivières, à l’Institut de technologie de la Colombie-Britannique, fait partie des scientifiques qui ont écrit au ministre de l’Environnement Steven Guilbeault le mois dernier pour souligner l’importance de l’estuaire du fleuve Fraser pour les espèces à risque.

Selon lui, Ottawa devrait mettre en suspens sa décision le temps de prendre en compte la proposition alternative de construction d’un quatrième lieu d’amarrage, si elle ne rejette pas directement le plan de l’Autorité portuaire.

Les saumons utilisent les estuaires pour s’acclimater, lorsqu’ils migrent des océans aux zones d’eaux fraîches pour se reproduire, explique Ken Ashley. Les saumons chinook en dépendent, ajoute-t-il.

Le maire de Delta, George Harvie, a également écrit au premier ministre Justin Trudeau le mois dernier, en soulignant que le conseil municipal a approuvé à l'unanimité la recommandation qu’Ottawa rejette le plan de construction d’un nouveau terminal ou mette en attente sa décision, le temps de déterminer lequel des deux projets aura le moins de conséquences sur les écosystèmes.

Des conteneurs sont entreposés au port de Vancouver. Photo : Radio-Canada / Ben Nelms

Besoin de davantage de capacité, pour l'Autorité portuaire

Duncan Wilson, vice-président des affaires extérieures et environnementales de l’Autorité portuaire Vancouver-Fraser, soutient que le nouveau terminal est prévu depuis une décennie, ce qui fait en sorte que son processus d’évaluation est beaucoup plus avancé que celui du quatrième lieu d’amarrage.

Le Canada a un besoin urgent de se préparer à accueillir davantage de conteneurs sur la côte ouest, ou bien il n’y aura plus de place disponible à partir de 2025 ou 2028, estime-t-il.

« Une partie de la congestion de la chaîne d’approvisionnement que le pays subit en ce moment, c’est exactement ce à quoi l'on commencera à faire face si le Terminal 2 n’est pas livré. » — Une citation de Duncan Wilson, vice-président des affaires extérieures et environnementales, Autorité portuaire Vancouver-Fraser

Le Canada est en pleine capacité de répondre à la demande, a de son côté souligné Global Container Terminals, dans une déclaration.

Selon la compagnie, les prévisions montrent qu’une augmentation de la capacité des terminaux au-delà des expansions en cours ne sera pas nécessaire d’ici les années 2030. Le port de Prince Rupert est également en train d'être agrandi, ajoute la compagnie.

Avec les informations de la Presse canadienne