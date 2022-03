Un nouveau directeur général nommé à Alma

Frédéric Lemieux, qui a occupé divers postes de haut fonctionnaire au cours des 25 dernières années, était directeur général de la Ville de Dolbeau-Mistassini jusqu’à tout récemment. Il a occupé ce poste pendant 14 ans.

Nous sommes très fiers d’accueillir M. Lemieux parmi nous. La Ville profitera très certainement de sa grande expérience, de ses connaissances et de sa vision. De plus, il saura assurément maintenir une gestion rigoureuse, performante et responsable de notre municipalité tout en faisant accroître le rayonnement de la Ville et son influence positive sur le milieu , a déclaré la mairesse d’Alma, Sylvie Beaumont, par voie de communiqué.

Le nouveau DG amorcera son mandat le 11 avril.

Un nouveau directeur à Dolbeau-Mistassini

Par ailleurs, la Ville de Dolbeau-Mistassini annonce qu’elle a créé un poste de directeur général adjoint des services techniques et opérationnels. C’est l’ingénieur, ex-militaire et gestionnaire Nicolas Savard qui a obtenu l’emploi.

Nicolas Savard a obtenu le poste de directeur général adjoint des services techniques à la Ville de Dolbeau-Mistassini. Photo : courtoisie

La création d’une nouvelle structure administrative à Dolbeau-Mistassini découle de recommandations émises en marge d’un diagnostic organisationnel amorcé en 2019. Le contrat de Nicolas Savard débutera le 21 mars.