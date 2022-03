Plus de transparence réclamée sur les émissions de la cimenterie McInnis

Votorantim, propriétaire de la cimenterie McInnis, consent à divulguer des rapports consolidés à chaque trimestre sur la qualité de l’air.

Selon le groupe Environnement Plus, le vice-président Développement durable du groupe Votorantim Cimentos North America, Bill Asselstine, propose dans une lettre adressée aux membres du comité de suivi environnemental de leur remettre les données sur la qualité de l’air quatre fois par an. Ces données seront aussi déposées au ministère de l’Environnement et puis publier sur le site internet de l'entreprise, quelques semaines après la fin de chaque trimestre.

Les rapports comprendraient des données sur les matières particulaires de 10 micromètres et moins (PM 10), les poussières, le soufre (SO2), les oxydes d’azotes (NOx), et un indicateur intitulé vibrations/suppressions .

Cette proposition de l'entreprise est une réponse aux demandes de plusieurs organismes membres du Comité de suivi environnemental.

Les premières données seraient donc publiées au mois de juillet.

Des données incomplètes

Pascal Bergeron, porte-parole d’Environnement Vert Plus, trouve l’exercice insuffisant à cause des délais de publication des données sur la qualité de l'air et de l’absence de données sur les émissions atmosphériques.

Les données de qualité de l’air proviennent de trois stations d'échantillonnage situées dans un rayon de 2 km de la cimenterie, alignées approximativement sur la route 132, précise Pascal Bergeron, tandis que les données d’émissions atmosphériques proviennent des analyseurs installés directement dans les cheminées de la cimenterie.

Le ministère de l'Environnement enquête sur deux incidents survenus à l'usine de Port-Daniel-Gascons (archives). Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

L’organisme réitère plutôt sa suggestion de 2018 et propose une diffusion en continu des données d’émissions atmosphériques et de qualité de l’air. Il affirme que les résidents de Port-Daniel-Gascons ont le droit de savoir ce qui leur tombe sur la tête.

Quand il y a des émissions de poussières, quand il y a une odeur d’oxyde d'azote dans l’air, c’est tout à fait normal que les gens qui vivent sur place puissent savoir d’où vient cette odeur, et d’avoir un début d’explication sur le pourquoi. Et le fait que les données arrivent plus de trois mois plus tard, ça fait en sorte que quand ça sort, les gens ne s’en souviennent pas et ne font pas nécessairement les liens , explique Pascal Bergeron.

Rappelons que le ministère de l’Environnement poursuit deux enquêtes sur les émissions de poussières survenues à l’usine de Ciment McInnis, à Port-Daniel–Gascons en 2020 et 2021.

De la poussière collante résistance au savon a été rejetée par la cimenterie en 2020 et 2021. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Davantage de transparence pour mieux prévenir

Pour l’instant, seules les données de qualité de l’air des années 2016 à 2019 sont publiques. Celles de 2020 et 2021 sont retenues par le ministère de l’Environnement, indique Pascal Bergeron, dans le cadre de son enquête.

Pour lui, les rejets de poussières survenus ces deux dernières années justifient d’avoir des données en continu sur la qualité de l’air et les émissions atmosphériques. Les premiers qui ont un signe [d’un rejet] peuvent alerter les autres résidents de la ville et leur dire "Fermer vos fenêtres, fermer vos thermopompes pour empêcher la poussière de rentrer dans vos maisons" , explique-t-il.

« Il y a des mesures simples qui peuvent être prises pour se protéger, et ce sont des mesures qui ne peuvent pas être prises si on n’a pas les données au moment où l’incident arrive. » — Une citation de Pascal Bergeron, porte-parole d’Environnement Vert Plus

Par ailleurs, Pascal Bergeron regrette que la cimenterie n’ait pas accepté de partager les données sur les émissions qu’elle rejette dans l’atmosphère, ce qui était aussi une demande du comité de suivi environnemental.

Les données de qualité de l’air dépendent du vent. Si le vent dominant pousse les émanations des cheminées vers le sud ou le sud-ouest, les stations d’échantillonnage ne pogneront rien s’il y a un dégât, mais ça ne veut pas dire qu’il n’y aura pas de résidents qui ne seront pas affectés , prend-il comme exemple.

Maryse Tremblay, directrice des communications et de la responsabilité sociale d’entreprise pour Votorantim Cimentos, n’a pas répondu à nos demandes d’entrevue.

