Roger Boivin nommé au C. A. de l’Administration portuaire du Saguenay

La nomination de Roger Boivin a pour but de remplacer l’actuel représentant de la Ville au C. A, Stéphane Bédard.

L’ancien député péquiste, qui avait agi comme membre du comité de transition après l’élection de l’ex-mairesse Josée Néron, puis comme consultant externe auprès d’elle, avait été nommé au conseil d’administration du port sur une base intérimaire en décembre 2017. Son accession au C. A. visait à remplacer Ghislain Harvey, qui en était président.

Le mandat de Stéphane Bédard, élu à la présidence par ses pairs en octobre 2021, prend fin le 30 avril.

Roger Boivin, qui détient sa propre entreprise en développement stratégique, Groupe performance stratégique (GPS), se définit comme un expert en développement économique. Il siège à plusieurs tables et comités régionaux et a une connaissance approfondie des domaines de l’aluminium et des pâtes et papiers.

Ils sont venus me chercher pour ma connaissance des dossiers économiques. J’ai à coeur le développement industriel et je vais travailler au développement du port, où il y a plusieurs projets en cours , a commenté Roger Boivin.

Le successeur de Stéphane Bédard à la présidence sera élu par les membres du C. A au cours des prochaines semaines. Outre le président sortant, les administrateurs sont Lauraine Gagnon, André Tremblay, Marie-Christine Larouche, Arthur Gobeil, Dominique Girard et Jean-Pierre Boivin.

L’Administration portuaire du Saguenay, selon son site Internet, est une entreprise publique fédérale autonome constituée en vertu de la Loi maritime du Canada.