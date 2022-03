La recherche de logements s'annonce particulièrement difficile cette année à Saguenay. Les propriétaires d'immeubles sont incapables de répondre aux nombreuses demandes qu'ils reçoivent chaque semaine et certains locataires pourraient même se retrouver sans toit d'ici le 1 er juillet, selon l'organisme Loge m'entraide.

Selon les plus récentes données de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (Société canadienne d'hypothèques et de logement SCHL ), le taux d'inoccupation se situe à 1,7 % à Saguenay.

Cette situation force les locataires qui voulaient déménager à revoir leurs plans.

Certains locataires n'ont pas réussi à trouver parce que les logements sont trop élevés ou tout simplement qu’il n'y avait pas ce qu'ils désiraient. Habituellement, quand tu quittes un trois pièces et demie, c'est pour mieux, c'est pour avoir un quatre et demie ou un cinq et demie, des choses comme ça. Ce sont des gens qui ont repoussé d'un an leur recherche de logements , a révélé Véronique Tremblay, gestionnaire pour les Immeubles AEB à Chicoutimi.

Cette dernière constate que la recherche de logements est difficile. Des 376 logements dont elle dispose, un seul est disponible.

Des fois, les gens nous rappellent, nous rappellent, mais on n’en a pas de logements , a-t-elle poursuivi.

En crise du logement, plaide Loge m'entraide

La situation est à ce point critique à Saguenay que des organismes comme Loge m'entraide craignent que des citoyens se retrouvent à la rue d'ici quelques mois.

On est en crise du logement, c'est comme si on était le 1er juillet! (...) Je me sens démunie, impuissante face à ce qui se passe, je n'ai aucune solution à leur apporter , a exposé Sonia Côté, coordonnatrice de Loge m’entraide.

L’organisme qui vise à loger les plus démunis a fait parvenir une lettre à la mairesse de Saguenay, Julie Dufour, la semaine dernière.

Il faut une ligne téléphonique d'urgence, il faut aussi des suppléments d'urgence, il faut aussi des chambres d'hôtel et un lieu d'entreposage pour les meubles. On a besoin d'actions concrètes dès maintenant pour prévenir que des locataires soient à la rue dans les prochaines semaines et dans les prochains mois , a enchaîné Sonia Côté.

Le cabinet de la mairesse Dufour a confirmé avoir reçu la lettre, mais n'y a pas donné suite pour l'instant.

Une invitation d'Andrée Laforest

Interpellée en point de presse sur un autre sujet, la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Andrée Laforest, a invité Sonia Côté à déposer une demande auprès du Programme d'habitation abordable Québec (PHAQ).

On essaie de travailler dans tous les sens pour aider, oui la classe moyenne, mais aussi les gens à faible revenu. Je dis à madame Côté : "Déposez une demande dans notre programme." Mais il faut en même temps que la Ville soit collaborative , a souhaité la députée caquiste de Chicoutimi.

Lors du lancement de ce programme le 3 février, Sonia Côté l’avait dénoncé en indiquant qu’il était en fait une façon de privatiser l'aide au logement. Une manifestation avait même eu lieu au bureau de la ministre le 14 février. Les quelque 20 manifestants présents avaient plutôt demandé de maintenir le programme AccèsLogis dans le prochain budget.

D’après un reportage de Roby St-Gelais