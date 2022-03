Les yeux rivés sur son téléviseur, la jeune trentenaire peine toujours à réaliser que la Russie a envahi son pays d’origine.

Avoir une idée dans la tête que la Russie […] un jour […] va attaquer l’Ukraine qui a beaucoup dans sa population [de gens] qui ont de la famille dans les deux pays? On [n’avait] même pas eu des idées dans la tête que ça [pouvait] arriver , lance-t-elle toujours stupéfaite.

Alina Moskaluk est arrivée au Canada il y a bientôt huit ans. Photo : Courtoisie

Depuis le début de l’invasion russe, Alina Moskaluk est passée par une gamme d’émotions.

Je pense que les Ukrainiens, ils ne pardonneront jamais , croit Mme Moskaluk.

Beaucoup de ses amis sont originaires de villes ciblées par l’armée de Vladimir Poutine.

J’ai beaucoup d’amis à Kherson. J’ai beaucoup d’amis à Kharviv. J’ai beaucoup d’amis à Mariupol , raconte celle qui est aujourd’hui résidente permanente au Canada.

Heureusement, les membres de sa famille sont pour la plupart à l’abri des dangers, pour l’instant. Elle a une sœur établie au Danemark et un frère qui demeure en Finlande.

Les parents d’Alina, sa mère Lubov, et son père Boris. Photo : Courtoisie

Quant à ses parents, ils habitent toujours à Podvirne, en Ukraine, un village situé tout près de la frontière moldave.

Pour ces derniers, il n’est pas question d’offrir un cadeau à la Russie en prenant leurs jambes à leur cou, poursuit Mme Moskaluk.

Chaque fois que la question a été évoquée au téléphone, leur message a été sans équivoque.

On reste en Ukraine. Ce n’est pas nous qui attaquons quelqu’un. [Ce sont les Russes] qui [nous] attaquent […]. On a vécu toute notre vie ici. On va rester ici , dit-elle, en citant les paroles de ses parents.

Voici Alina (au centre), en compagnie de son conjoint Éric (à droite) et de son frère Lubomir (à gauche), militaire dans l’armée ukrainienne Photo : Courtoisie

Finalement, il y a le cadet de la famille, Lubomir, un militaire de carrière qui est au front.

Depuis le début de l’offensive russe, Alina Moskaluk a pris l’habitude de demeurer éveillée durant la nuit juste au cas où son jeune frère tente de la joindre.

Vu que moi je n’ai pas le droit d’appeler mon frère, j’ai toujours espoir. Il faut que je sois en ligne. Comme ça, il va voir que peut-être que je suis en ligne, et il va m’appeler , espère-t-elle.

Son plus grand souhait : revoir tous les membres de sa famille réunis en un seul endroit.