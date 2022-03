L’architecture du nouveau Théâtre de la Vieille Forge rappellera la Gaspésie

C’est la firme In situ Atelier d’architecture, en collaboration avec LPA et Vachon-Roy de Gaspé, qui a retenu l’attention du jury du concours architectural.

Alan Côté, le directeur général et artistique du Village en chanson de Petite-Vallée, souligne la beauté et le goût qui se dégagent des réalisations de la firme.

Le nouveau théâtre sera inspiré des architectures typiquement gaspésiennes et constitué de deux bâtiments imbriqués l’un dans l’autre.

C’est un coup de cœur par l’architecture vernaculaire qui rappelle un hangar de pêche, une ferme qui a une modernité mêlée à ça avec des lignes brisées qui rappelle un peu les rochers dans la mer , explique le directeur général et artistique du Village en Chanson, Alan Côté.

Alan Côté souligne aussi l’aspect multifonctionnel du bâtiment, qui se sera doté d'un foyer sur deux étages et d'un café-bistro offrant une vue sur le fleuve.

Par exemple, la salle de spectacle disposera de plusieurs configurations lui permettant d'accueillir 150, 300 ou 450 spectateurs.

Le projet est très malléable pour faire nos activités de différentes façons, avec différents volumes. On parle de 300 places pour la salle de spectacle en chaises et en rangées, le cabaret-bar qui est de 150, on peut ouvrir et avoir une salle de 450 aussi , indique Alan Côté.

« C’est un beau terrain de jeu. » — Une citation de Alan Côté, directeur général et artistique du Village en chanson de Petite-Vallée

Le concept du nouveau Théâtre de la Vieille Forge de Petite-Vallée. Photo : Facebook / Festival en chanson de Petite-Vallée

Le projet coûtera environ 14 millions de dollars, financé en grande partie par Québec et Ottawa.

Le gouvernement du Québec a répondu positivement à notre demande. Nous, on avait 1 million de dollars à mettre, et on l’a dans nos coffres. La demande au gouvernement fédéral est de 3,2 millions de dollars, on attend l’annonce. Je dois dire que ça sent bon , lance Alan Côté.

La construction doit débuter en 2023 et l'inauguration est prévue pour 2024, soit sept ans après l'incendie qui avait rasé le bâtiment original.

Avec les informations de Bruno Lelièvre