Le ministre Pablo Rodriguez rencontre des intervenants du monde culturel à Halifax

De passage à Halifax lundi, le ministre s’est entretenu avec une vingtaine de représentants du milieu culturel. Il espère trouver des initiatives qui encourageraient les gens à fréquenter les salles de spectacles ou les cinémas, par exemple.

Le dernier budget fédéral prévoyait 500 millions de dollars pour la relance de la culture, des arts, du patrimoine et du sport au Canada.

Le ministre veut maintenant parler de l’après-pandémie. C’est une étape plus loin. C’est de réfléchir, de se dire, comment on s’adapte à la nouvelle réalité de la production cinématographique? , dit-il.

Il veut, par exemple, connaître l’opinion des professionnels de ce secteur sur son projet de loi C-11, destiné à forcer les géants du web à contribuer financièrement à la création et à la découverte de contenu culturel canadien.

Comment est-ce qu’on peut apporter quelque chose de plus dans ce projet de loi. C’est vraiment important pour moi de parler aux gens qui vont bénéficier de ce projet de loi , lance-t-il.

Selon le titulaire de la Chaire de recherche en droit d'Internet à l'Université d'Ottawa, Michael Geist, il y a beaucoup de choses à changer dans le projet de loi C-11.

Michael Geist, professeur de droit des nouvelles technologies à l’Université d’Ottawa Photo : Radio-Canada / La facture

Il dit que le gouvernement n’a toujours pas défini ce qu’est le contenu canadien et il ne vise pas explicitement les plateformes de diffusion de contenu, telles que Disney ou Netflix, qui sont accusées de ne pas suffisamment contribuer à la création canadienne.

Les créateurs canadiens ne sont même pas reconnus comme étant canadiens sur ces services , lance-t-il.

Pablo Rodriguez affirme que son projet de loi pourra s’ajuster.

Un des éléments, sinon le plus important de C-11, c'est qu'il est très flexible. Il va s'adapter au modèle d'affaires. Le modèle d'affaire de Netflix n'est pas le même modèle d'affaires qu'Amazon ou que Disney , précise-t-il.

Le ministre tiendra d’autres tables rondes à Vancouver et Edmonton et prépare un sommet national sur les arts, la culture et le patrimoine à Ottawa au mois de mai.

D’après un reportage d’Adrien Blanc