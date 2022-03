Arcade Fire sortira une nouvelle chanson jeudi 

Vous nous avez manqué , a écrit le groupe sur un dessin révélant quelques accords de cette chanson publié lundi sur ses réseaux sociaux.

Depuis la sortie de leur album Everything Now en 2017, Arcade Fire se fait discret, ne proposant de la nouvelle musique que ponctuellement comme avec le simple Generation A en 2020 et la chanson instrumentale de 45 mn Memories in the Age of Anxiety en 2021.

Au printemps 2020, le leader du groupe Win Butler avait annoncé qu’il profitait du confinement pour intensifier la préparation d’un nouvel album d’Arcade Fire.