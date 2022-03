Ottawa et Edmonton se lancent dans la création d’un parc urbain national

La Ville d’Edmonton et le gouvernement fédéral vont lancer un processus de consultation en vue de la création d’un parc urbain national dans la vallée de la rivière Saskatchewan-Nord. Le projet sera développé en partenariat avec les Premières Nations et la Nation métisse de l’Alberta.

Le député d’Edmonton-Centre et ministre du Tourisme, Randy Boissonnault, admet que le projet de futur parc est au stade embryonnaire.

On est très tôt dans le processus pour qu’on puisse en voir l’ampleur, explique-t-il. Est-ce que c’est un projet à plusieurs phases? C’est pour ça qu’on a commencé avec les Premières Nations et les Métis. Ils vont nous guider. On va travailler ensemble sur les questions d’infrastructure, d’interprétation autochtone, les endroits où la ville peut se connecter avec la vallée de la rivière.

Le futur parc pourrait inclure certains des parcs municipaux déjà existants, mais pourrait également incorporer de nouveaux terrains. Ses limites n’ont pas encore été déterminées, mais le maire Amarjeet Sohi ne ferme pas la porte pour que celui-ci englobe l’ensemble de la vallée de la rivière.

Le modèle de gouvernance fera aussi l’objet de consultations. Il pourrait être géré conjointement par la Ville et le fédéral.

Ottawa a mis de côté 130 millions de dollars pour la création d’un réseau pancanadien de parcs urbains nationaux. Les deux ordres de gouvernements affirment qu’il est trop tôt pour chiffrer l'investissement qui sera nécessaire pour la création d’un parc fédéral dans la vallée de la rivière Saskatchewan-Nord.

Parcs Canada précise que le processus de création du parc pourrait prendre plusieurs années.

Composante autochtone essentielle

La Ville et Ottawa entendent accorder une place importante aux traditions et aux savoirs autochtones. Quand je vois que c’est la première étape et que vous êtes déjà en train de discuter avec nous, c’est quelque chose qui ne s’est jamais produit auparavant , a souligné la présidente de la Nation métisse de l’Alberta, Audrey Poitras.

La vallée de la rivière compte déjà de nombreux parc et sentiers gérés par la Ville. Photo : Radio-Canada / David Bajer

Parcs Canada a accepté de travailler avec ses partenaires autochtones pour s’assurer que les parcs urbains nationaux reflètent les pratiques autochtones de conservation et offrent des opportunités pour reconnecter avec la terre , a pour sa part ajouté le chef Tony Alexis de la de Nation sioux des Nakota d'Alexis.

Randy Boissonnault ajoute que la création de ces parcs urbains représente un geste de réconciliation avec les premiers peuples. Tony Alexis précise que le nouveau parc sera un lieu de guérison et de célébration des cultures autochtones et non autochtones.