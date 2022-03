Soulever des fonds pour l’Ukraine avec la réédition d’un livre ukrainien pour enfant

La maison d’édition indépendante de Calgary, Durvile Publications, réimprime le 31 mars une anthologie ukrainienne d’histoires et de poésies pour enfants, The Little Book : Story Reader for a Free Ukraine [Le Petit livre : histoire à lire pour une Ukraine libre] afin de soulever des fonds pour l’Ukraine.

Éditrice chez Durvile Publications, Lorene Shyba est issue d’une famille d'anciens pionniers ukrainiens venus en Alberta au tournant du 20e siècle. Elle se souvient encore de sa grand-mère qui lui lisait ce petit livre ukrainien d’histoires et de phrases pendant sa jeunesse.

Des décennies plus tard, l’éditrice réimprime The Little Book et décide de reverser les profils des ventes directement à la Fondation Canada-Ukraine, un organisme de bienfaisance canadien offrant une aide humanitaire aux Ukrainiens qui ont dû fuir leur foyer face à la guerre entre la Russie et l'Ukraine.

Pour Lorene Shyba, c’est une excellente occasion d'apporter de l'espoir et de la fierté à la diaspora ukrainienne canadienne, mais surtout de trouver une façon sincère d'amasser des fonds.

Elle espère récolter près de 10 000 $ grâce à la vente du livre.

Une traduction au plus proche de la langue ukrainienne

Après avoir passé les sept dernières années à travailler en collaboration avec l'aîné Dené Raymond Yakeleya sur le développement d’une série de livres en langue autochtone, Lorene Shyba est inspirée par leur processus de traduction.

Elle décide alors de faire traduire en anglais The Little Book tout en gardant l’authenticité de sa langue d’origine.

À ce jour, Lorene Shyba se rappelle encore du charme des illustrations de The Little Book : des images de petites filles avec des canards et d'oies, et de petits garçons avec des chevaux et des petits trains. Photo : Fournie par Durvile Publications

Il était essentiel qu'une traduction en anglais soit incluse, sinon 99,9 % de la population canadienne n'aurait eu aucune idée de la façon de lire ou de prononcer les caractères cyrilliques ukrainiens .

À sa parution en 1932 à Winnipeg, The Little book était d’ailleurs considéré comme un manuel de lecture pour les enfants issus de la diaspora ukrainienne. Ainsi, afin de le rendre maintenant accessible à différents publics, un guide de prononciation de l’alphabet cyrillique débute l’ouvrage.

Selon l’éditrice, le livre convient aux enfants de la garderie à la 9e année.

Une plongée dans la culture ukrainienne

Ce livre offre un aperçu de la culture ukrainienne à travers des leçons, des histoires, mais aussi de la poésie dont certains vers de Taras Chevtchenko. Cet auteur et figure politique du 19e siècle a été reconnu comme l’un des fondateurs de la littérature ukrainienne. Un de ses poèmes qui souligne la sincérité de son amour pour son pays , selon l'éditrice, a été choisi pour terminer le livre.

« Les histoires sont également imprégnées de valeurs culturelles, tel que celle de prendre soin de la patrie, de prendre soin des animaux de la ferme et d'aimer la famille » — Une citation de Lorene Shyba, éditrice chez Durvile Publications

Lorene Shyba espère que les histoires de The little book résonneront auprès des enfants et de leurs parents alors que tous les regards sont tournés vers l’Ukraine.

On ne peut pas s'empêcher de penser que l’auteur et l'éditeur d'origine du livre auraient été fiers de faire partie d’une action humanitaire envers le peuple ukrainien , souligne-t-elle aussi.

Des créateurs dont elle sera d’ailleurs partie à la recherche pendant la traduction du livre. Et si elle n’a pas réussi à retrouver les familles de l’auteur Mykola Matwijczuk, et de l’illustrateur, O. Kureles, elle espère que la réédition de The Little Book: Story Reader for a Free Ukraine permettra à ceux qui les connaissent de se manifester.

Avec les informations de Tabassum Siddiqui.