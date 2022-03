Tu viens d’où? : les identités multiples de Nicolas Ouellet

Mon histoire est peu celle d’un garçon assis entre deux chaises pendant toute sa vie , a lancé en entrevue Nicolas Ouellet.

J’ai été adopté par des parents blancs. J’ai grandi dans un milieu blanc toute ma vie. Ça m’a amené certains privilèges. Je parle, je n’ai pas d’accent. Mais d’un autre côté, quand je me lève le matin et que je me regarde devant le miroir, je suis une personne noire , a-t-il expliqué.

Cherchant à s’approprier ses identités, Nicolas Ouellet a ressenti le besoin de remonter dans les fins détails de sa jeunesse afin de comprendre comment s’était forgée sa personnalité, une quête documentée en six épisodes qui seront mis en ligne le 17 mars sur ICI TOU.TV.

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

Au fil de ce processus, qui a débuté par un test d’ADN afin de confirmer ses origines sénégalaises, l’animateur s'est entouré de personnalités afrodescendantes partageant des segments de ses identités avec lui.

Nicolas Ouellet a notamment discuté avec l’animateur Pierre-Yves Lord, également adopté, qui habite Sainte-Foy, à deux pas des parents de ses parents. Son idole de jeunesse Lilian Thuram, ancien défenseur de l’équipe de soccer nationale de France, fait également une apparition dans la série. Même chose pour la documentariste Amandine Guay, qui a mené une quête semblable à la sienne.

Tout au long de la série, Nicolas Ouellet dévoile des pans de sa vie qu’il avait jusqu’ici gardés cachés de l'œil du public.

Mon intention n’est pas de devenir un gars qui va parler de sa vie à tout moment dans les magazines et autres médias , a-t-il dit en riant.

Mais pour cette histoire-là, spécifiquement, c’était très important d’aller là .

Privilèges

À travers son parcours, l’animateur pose des questions larges sur les privilèges et la diversité.

Il remarque notamment que le fait d’avoir un bagage culturel semblable à celui de la majorité de la population québécoise lui a permis de percer plus facilement dans le milieu des médias.

« À côté de quelles histoires est-ce qu’on passe en accordant autant d’importance à cette notion d’accent, ou d’être le plus possible comme tout le monde? » — Une citation de Nicolas Ouellet, animateur

L'animateur Nicolas Ouellet a été à la barre de plusieurs émissions durant sa carrière. Photo : Radio-Canada

Plus jeune, Nicolas Ouellet se souvient aussi d’avoir tenté d’aligner ses intérêts avec ceux de son groupe d’amis

Quand j’étais jeune, je disais que j’étais une noix de coco, blanc à l’intérieur, brun à l’extérieur, ce que je trouve absurde aujourd’hui , dit-il.

Mais cette parole-là, ce qu’elle veut dire, c’est que je voulais absolument être intégré de la façon dont on me communiquait qu’il fallait être intégré, c'est-à-dire, le plus possible comme une personne blanche. Et ça, je pense que c’est quelque chose qui doit être remis en question.

Redonner au suivant

Maintenant qu’une partie de sa quête personnelle est achevée, Nicolas Ouellet n'exclut pas, à l’avenir, de tourner la caméra vers d’autres personnes jonglant avec des identités multiples.

Si on réfléchit aux conversations sur la diversité et l’acceptation de l’autre avec le plus de bienveillance et d’empathie possible, je pense que ça va nous sortir d'une espèce de marasme dans lequel on peut avoir tendance à s’enfoncer , dit-il.

Mais pour le moment, il se concentre sur les premières réactions à sa série Tu viens d’où : celles de ses parents, qu’il considère comme son principal public.

C’était vraiment la chose importante pour moi : que mes parents me reconnaissent, et qu’ils se reconnaissent dans cette histoire-là , confie-t-il.

J’espère que les gens vont être touchés et qu’ils vont en retirer quelque chose, mais je suis d’abord et avant tout l’enfant de mes parents , conclut Nicolas Ouellet, sourire en coin.

Ce texte a été écrit à partir d'une entrevue réalisée par Catherine Richer, reporter culturelle à l'émission Le 15-18. Les propos ont pu être édités à des fins de clarté et de concision.