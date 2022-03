Québec alloue 800 000$ à des projets d’infrastructures sportives et récréatives

Terrains de baseball, patinoires, parcs de planche à roulette et jeux d’eau seront ainsi aménagés ou améliorés avec ce soutien financier annoncé lundi par la députée Suzanne Blais, au nom de la ministre déléguée à l’Éducation et à la Condition féminine, Isabelle Charest.

« Je suis convaincue que ces nouvelles infrastructures augmenteront grandement la qualité de vie des personnes qui résident dans les petites municipalités », affirme Mme Blais, dans un communiqué.

L’aide provient du Programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives de petite envergure, dont l’enveloppe a été doublée à 20 millions de dollars devant sa popularité. Il vise les municipalités de moins de 10 000 habitants.

Liste des projets retenus en Abitibi-Ouest Liste des projets retenus en Abitibi-Ouest Municipalité Projet Aide financière Ste-Gertrude de Manneville Rénovation du terrain de baseball 53 969,94$ La Sarre Réfection du terrain de balles de la 3e rue est 100 000$ Landrienne Restauration de la surface de jeu du Centre multifonctionnel Serge Savard 100 000$ Duparquet Aménagement d'une aire de jeux d'eau 100 000$ Canton de Clermont Rénovation de la patinoire 43 661,79$ Poularies Réfection de la patinoire. 44 048,96$ Clerval Patinoire extérieure multifonction 63 835,03$ La Corne Installation de jeux d'eau 100 000$ Normétal Aménagement d'un parc d'entraînement 26 349,97$ Barraute Construction d'un parc de planche à roulettes 100 000$ Macamic Réfection de la dalle de béton périphérique de la patinoire CJT Macamic 100 000$

Phase 1 à Landrienne

Parmi les projets soutenus, il y a celui de la phase 1 de la réfection du Centre multifonctionnel Serge Savard, à Landrienne. Cette première étape estimée à 225 000$ reçoit 100 000$, qui viennent s’ajouter à une aide similaire du Programme de la taxe sur l’essence et la contribution du Québec (TECQ) et 25 000$ provenant du surplus des fêtes du 100e. Les travaux consistent à la restauration de la surface de jeu.

« C’est une très bonne nouvelle. Pour nous, c’est la problématique de base. La surface a travaillé avec les années, donc elle est à refaire complètement. Il faut enlever ce qui est là, remettre de l’isolation pour le plancher et du concassé, puis refaire la surface en béton. Actuellement, il y a des endroits de la patinoire où il faut aller jusqu’à six pouces de glace pour être au même niveau que le centre. Ça devenait très difficile », fait valoir le maire Guy Baril.

Le maire de Landrienne, Guy Baril. (archives) Photo : gracieuseté Municipalité de Landrienne

La Municipalité doit mettre son projet à jour et revoir sa structure de coûts avant d’amorcer les travaux. Ceux-ci pourraient avoir lieu cet automne ou à l’automne 2023. La réfection complète du Centre multifonctionnel Serge Savard représente un investissement qui était évalué à 1,3 million de dollars en 2020.

Des jeux d’eau à La Corne?

La Corne reçoit aussi le montant maximal de 100 000$, une somme qui pourrait relancer le projet d’aire de jeux d’eau évalué à plus de 300 000$, selon le maire Michel Lévesque.

« On était un peu en hésitation. On en a parlé quelques fois au conseil. Et là, j’ai su la semaine dernière qu’on allait recevoir 100 000$. On va en reparler demain soir (mardi) à l’assemblée, au caucus, voir ce que les six autres membres du conseil en pensent, si on embarque. On était tous pour au départ, c’est le montant qui nous a freinés un peu. On s’était donné du temps pour y penser, il y a encore de la neige. Mais là, ça va faire jaser », croit le maire Michel Lévesque.

La Municipalité de La Corne a déjà réalisé certains travaux l’an dernier, avec le creusage d’un puits, grâce à une aide financière de 20 000$ du Fonds de soutien aux projets structurants pour améliorer la qualité de vie de la MRC Abitibi. Elle souhaite profiter de ce projet pour aussi agrandir son parc Entr’amis, situé à l’entrée nord du village. « On a bien des projets, c’est l’argent qui manque », souligne Michel Lévesque.