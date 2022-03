Le cycle perpétuel des réformes inachevées en santé

Créés dans les années 1970 à la recommandation de la commission Castonguay-Nepveu sur la santé et le bien-être social, les CLSC – alors connus sous le nom de CLS – devaient être la porte d’entrée du système de santé québécois. L’institution « est le noyau de l’organisation des soins au niveau général », envisage-t-on à l’époque dans le rapport des commissaires, elle « assure la prise en charge complète et continue des malades ».

Même si les CLSC font toujours partie du paysage québécois, la vision qu’en avait Claude Castonguay ne s’est jamais vraiment matérialisée.

Claude Castonguay, père de l'assurance maladie et ancien ministre de la Santé Photo : Mathieu Belanger / Reuters

Dès le départ, le CLSC a souffert d’un manque de volonté politique de la part du gouvernement lui-même. [...] Dès le milieu des années 1970, plusieurs de ses aspects importants ont commencé à être abandonnés, et de nombreuses réformes successives du réseau l’ont considérablement modifié , constate la chercheuse à l’Institut de recherche et d’informations socioéconomiques et chercheuse postdoctorale à l’Université York Anne Plourde.

Un échec symptomatique

S'il y a une chose qui a caractérisé le système de santé québécois depuis qu'il a été mis en place au début des années 1970, c'est un grand manque de clarté , diagnostique Pierre-Gerlier Forest, directeur de l’École de politique publique de l’Université de Calgary.

À cet égard, le sort destiné aux CLSC est particulièrement révélateur, selon lui. C'était certainement un modèle de pointe. D’ailleurs, très souvent, les étrangers nous parlent encore des CLSC en disant : "Ah, vous avez ça au Québec, c'est fantastique!". Puis finalement, c'est une réforme qui, au tournant des années 1990, avait déjà été délaissée par les autorités publiques.

Le modèle du CLSC québécois, on en parle toujours, à travers le Canada et même hors du Canada , confirme Danielle Martin, directrice du département de médecine familiale et communautaire de l’Université de Toronto. C’est un modèle très intelligent duquel nous nous sommes inspirés.

La réforme de l'ancien ministre de la Santé Yves Bolduc était basée sur ce qu'on appelait à l'époque la méthode Toyota. Photo : The Canadian Press / Jacques Boissinot

Après la commission Castonguay-Nepveu sont venus la commission et la réforme Rochon, le rapport Brunet, le livre blanc du ministre Marc-Yvan Côté, la commission Clair, la réforme Couillard, la méthode Toyota du ministre Bolduc, sans bien sûr oublier la réforme Barrette qui a marqué la dernière décennie.

Et la liste n’est pas exhaustive.

Jalons et faits saillants depuis la création du réseau de santé moderne 1967-1972 : Commission Castonguay-Nepveu (fondation du système de santé moderne) 1985-1988 : Commission Rochon (étude des coûts du système) 1986-1987 : Groupe de travail Brunet (avenir des CLSC) 1989-1994 : Réforme Côté (recentrage du système sur le patient) 1994-1998 : Réforme Rochon (virage ambulatoire) 2000 : Commission d’étude Clair (création des GMF) 2003-2008 : Réforme Couillard (création des CSSS) 2008-2012 : Réforme Bolduc (méthode Toyota) 2014-2018 : Réforme Barrette (création des CISSS et CIUSSS)

On lance des réformes pendant des périodes d'expansion, puis viennent des périodes de contraction des finances publiques. [...] On commence à avoir des résistances, des hésitations et on a laissé beaucoup de nos réformes en plan après quelques années , déplore M. Forest.

« Les réformes, si elles sont abandonnées en cours de route, c'est clair qu'on n'obtient que le pire, c’est-à-dire les changements, les transformations, le malaise pour tous les gens qui sont impliqués dans les processus de réforme… et on n'obtient pas à la fin les fruits qui étaient attendus. » — Une citation de Pierre-Gerlier Forest, directeur de l’École de politique publique de l’Université de Calgary

Une dernière réforme incomplète

L’ancien ministre de la Santé Gaétan Barrette déplorait lui-même, au moment d’annoncer qu’il ne solliciterait pas de nouveau mandat, le manque de temps pour mettre en place les changements qu’il estimait nécessaires.

Ce qu’on a appelé familièrement la « réforme Barrette » visait à décloisonner le réseau, en abolissant les agences de santé et en fusionnant les différents établissements d’un même territoire, avec l’objectif d’améliorer la prise en charge des patients.

Ma réforme, je l'ai dit souvent, c'était une question de deux mandats , indiquait Gaétan Barrette le 14 novembre dernier.

L'ancien ministre de la Santé et des Services sociaux, Gaétan Barrette Photo : Radio-Canada

Pierre-Gerlier Forest lui donne indirectement raison : M. Barrette, dans le train de réformes qu'il a mises en place, certaines de ces réformes avaient beaucoup de sens, mais beaucoup d'entre elles n'ont jamais été poussées jusqu'au bout.

Éviter un nouvel échec

Il n’est donc pas étonnant, toujours selon le professeur Forest, que certains hésitent à se réjouir de la refonte du système de santé annoncée l’automne dernier par le gouvernement Legault. Le danger, c'est que cette réforme-là aussi soit abandonnée en cours de route.

« Au Québec, les [médecins] sont tirés dans plusieurs directions. Donc, à mon avis, c'est très important d'essayer de trouver des incitatifs pour soutenir, supporter les gens [...] à long terme avec leurs patients. » — Une citation de Danielle Martin, directrice du Département de médecine familiale et communautaire de l’Université de Toronto

Même s’il s’est engagé à ne pas toucher aux structures du réseau, l’actuel ministre de la Santé, Christian Dubé, promet des changements ambitieux pour faciliter l’accès aux soins de première ligne.

Le ministre de la Santé du Québec, Christian Dubé Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

Il doit déposer ces prochaines semaines un plan qui comportera quatre axes principaux, soit la revalorisation du personnel, l’amélioration des systèmes informatiques, un meilleur accès aux données et la mise à niveau des infrastructures.

Or, pendant que les réformes se multiplient, les problèmes persistent. Christian Dubé présentait en décembre dernier un projet de loi pour permettre un meilleur partage des données et des renseignements compilés par le ministère et les établissements de santé, l’information circulant difficilement à l’heure actuelle.

Un problème qui ne date pas d’hier.