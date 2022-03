La victoire après trois ans d’obstacles pour Simone Boilard

La compétition n’était pas la plus relevée ni la plus prestigieuse auquel elle a pris part, mais en franchissant au premier rang la ligne d’arrivée des Boucles de Seine-et-Martes, Simone Boilard revenait de loin.

La remontée ne s’est pas faite durant la course en soi. Son équipe, Saint Michel-Aubert 93, a dominé la compétition disputée au sud-est de Paris, dimanche, ouvrant la porte à une longue échappée de la Québécoise vers la victoire.

Avec l’équipe, on a fait plusieurs courses cette saison contre des équipes du circuit mondial. Hier [dimanche], c’était une course nationale, donc le calibre était moins élevé. Mais reste que gagner une course de vélo, c’est difficile. C’est tellement satisfaisant d’avoir réussi , décrit-elle.

Une course à obstacles

C’est que les dernières années ont été une longue course à obstacles pour Simone Boilard. Ayant fait le saut chez les professionnels aux États-Unis après une carrière junior auréolée, elle a passé l’année 2019 à souffrir sur son vélo sans trop savoir pourquoi. Le temps de recevoir un diagnostic d'endofibrose iliaque, subir l’opération visant à décoincer l’artère de sa jambe droite et traverser six mois de réhabilitation, deux ans de sa carrière venaient de s’envoler.

Qu’à cela ne tienne, encouragée par son entraîneur français Pierre Hutsebaut, la jeune athlète a décidé de traverser l’Atlantique avec son copain, le printemps dernier, pour s’installer dans le sud de la France, à Saint-Laurent-du-Var. Un petit coin de paradis près de Nice et Monaco où le soleil brille toujours et où la concentration de cyclistes de haut niveau est plus grande que pratiquement partout ailleurs sur la planète.

La cycliste de Québec Simone Boilard a remporté les Boucles de Seine-et-Martes, dimanche, en France. Photo : Thomas Maheux

La guigne n'avait toutefois pas fini de s’acharner sur Boilard. Quelques semaines à peine après avoir posé ses valises en France, elle a dû être hospitalisée d’urgence pour une septicémie, une infection du sang potentiellement mortelle.

Le résultat d’une infection urinaire qui s’est d'abord propagée aux reins au même moment où la jeune athlète venait de recevoir sa première dose de vaccin contre la COVID-19. Je croyais que je ne me sentais pas bien à cause du vaccin. Ça a fini par se propager à tous les organes et au sang. Vraiment, c’était une question de 2-3 jours de plus et j’aurais pu y passer. Heureusement ça a été traité à temps et je m’en suis tirée sans séquelles.

Sans séquelles, mais avec une hospitalisation de trois semaines qui a sapé les efforts investis au préalable pour retrouver la forme. Qu’à cela ne tienne, depuis, la pluie a finalement fait place au beau temps dans la carrière de Simone Boilard.

Depuis l’été dernier, c’est la plus longue séquence de Simone en santé que j’ai connue depuis 2019 , lance la principale intéressée.

Les pavés de Paris-Roubaix

Elle a joint les rangs cette saison de la formation pro française Saint Michel-Aubert 93, dont l’équipe féminine en est à une première saison au calibre UCI Continentale. Le moment est bon, car en Europe, le cyclisme féminin semble à la croisée des chemins.

Le volet féminin du Tour de France renaitra de ses cendres, cet été. Boilard et ses coéquipières tentent de s’y qualifier, mais d’ici là, elles seront du départ de la deuxième édition féminine du Paris-Roubaix, début avril.

Simone Boilard lors d'une sortie de reconnaissance sur les pavés de Paris-Roubaix, lundi. Photo : Auguste Devaire

On est sept filles dans l’équipe et il y en a six qui vont être choisies. Si je reste en santé, je pense que je suis pas mal assurée d’y aller. Ce serait incroyable de pouvoir courir une aussi grosse classique. C’est un rêve d’enfance , relate l’athlète de Québec.

Le défi sera de taille, car le parcours de Paris-Roubaix compte 18 sections de pavés allant de 200 mètres à 1,8 kilomètre. Or, rouler sur les pavés est tout nouveau pour Simone Boilard. J’ai été lancé là-dedans au Samyn, en Belgique, il y a deux semaines. Ça a été un peu difficile, mais je me suis rendu compte que j’aimais bien ça , explique-t-elle.

N’empêche, le parcours à Paris sera encore plus ardu, tel qu’en témoigne la sortie de reconnaissance effectuée avec l’équipe lundi. J’ai les mains pleines d’ampoules. C’est un choc. Ça brasse, mais je suis bien quand ça brasse.

Avec les informations de Jean-Philippe Martin