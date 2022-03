Les Rouynorandiens majoritairement favorables à la venue d’un Costco

La majorité des 700 sondés sont favorables à l’implantation de grandes bannières sur le territoire.

« Comme Chambre de commerce et d’industrie de Rouyn-Noranda, jamais on ne pourra s’opposer à ce qu’une entreprise privée vienne s’installer dans notre ville. » — Une citation de David Lecours, président de la CCIRN

Radio-Canada a appris le mois dernier que la multinationale Costco a entamé des démarches sérieuses afin de possiblement s’implanter à Rouyn-Noranda. Le président de la CCIRN, David Lecours, trouvait important de prendre le pouls de la population sur les impacts de l’ajout d’un magasin à grande surface.

Au-delà du sondage, nous avons fait certains coups de téléphone plus précis avec certains membres pour prendre leurs préoccupations. Pour l’instant, personne ne nous a appelés en panique pour nous demander de l’aide étant donné que le projet n’est pas confirmé , spécifie-t-il.

Le président du conseil d'administration de la Chambre de commerce et d'industrie de Rouyn-Noranda, David Lecours. Photo : Gracieuseté

Attrait économique

Un peu plus de 2000 commentaires ont été laissés par les répondants du sondage. L’un de ceux qui sont revenus le plus souvent est que l’arrivée d’une bannière comme Costco pourrait attirer des gens de l’extérieur de la ville et ainsi favoriser la fréquentation d’autres commerces du territoire.

On peut penser que les gens qui vont venir consommer dans une grande bannière vont aussi se déplacer au centre-ville, c’est ce qu’on espère. L'achalandage, le rayonnement commercial et le positionnement de Rouyn-Noranda comme un pôle commercial, c’est unanime , estime David Lecours.

La présidente de la Société de développement commercial de Rouyn-Noranda (SDC), Gabrielle-Ann Leduc ne voit pas d’un mauvais œil l’éventuelle implantation d’un Costco.

On est chanceux d’avoir ce type d’entreprise [magasin à grande surface]. On a beaucoup de gens du Nord-est ontarien qui viennent magasiner ici. On trouve que ça va apporter plus d’achalandage. Ça va faire découvrir nos beaux restaurants et commerces au centre-ville , soutient-elle.

Gabrielle-Ann Leduc, propriétaire de la bijouterie Leduc. (archives) Photo : Radio-Canada / Alexia Martel-Desjardins

Certaines craintes

Le président de la CCIRN, David Lecours, considère que certaines nuances sont à apporter aux conclusions du sondage, notamment sur le plan de l’achat local.

Les gens veulent quand même rester fidèles aux commerçants locaux. Il faut donc faire attention avec ce type de démarche pour ne pas conclure que tout est noir ou tout blanc. Ce n’est vraiment pas le cas , fait-il remarquer.

Gabrielle-Ann Leduc, qui est également propriétaire de la Bijouterie Leduc au centre-ville de Rouyn-Noranda, comprend que la possible venue d’un Costco peut susciter de l’inquiétude.

Ça me fait peur d’une certaine façon. Costco vend des bijoux. Je me dis par contre qu’on est chanceux, car dans une petite région les gens se connaissent bien. Beaucoup vont continuer à vouloir du service et de la qualité , croit-elle.

Mme Leduc ajoute que la SDC de Rouyn-Noranda continuera à soutenir les commerces du centre-ville.

On va toujours avoir de la concurrence. Chaque commerçant doit vraiment travailler pour attirer de la clientèle. On doit mettre l’emphase sur les réseaux sociaux et Internet , souligne-t-elle.

La CCIRN dit collaborer avec la Ville de Rouyn-Noranda quant au développement économique du secteur, y compris l’ajout de magasins à grande surface.