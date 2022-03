Pearl Jam au Québec et en Ontario en septembre

Deux ans après avoir suspendu sa tournée mondiale, Pearl Jam prend la route pour une série de concerts qui seront présentés dans une trentaine de villes en Amérique du Nord et en Europe. Le mythique groupe de grunge fera notamment escale à Québec et à Ottawa, au début du mois de septembre.

La tournée initiale, qui devait s’entamer le 18 mars 2020, avait été reportée ultérieurement en raison des mesures liées à la pandémie.

Les quatre villes canadiennes qui étaient inscrites au menu il y a deux ans recevront donc la visite de Pearl Jam avec plus de deux ans de retard. Le formation menée par Eddie Vedder se rendra d’abord au Centre Vidéotron, à Québec, le 1er septembre. Il s’arrêtera ensuite dans trois villes ontariennes : Ottawa (3 septembre), Hamilton (6 septembre) et Toronto (8 septembre).

Pearl Jam avait conçu la tournée afin d’accompagner le lancement de son 11e album studio, Gigaton, paru le 27 mars 2020. Un premier simple, Dance of the Clairvoyants, avait été diffusé sur Internet deux mois plus tôt.

Le Gigaton Tour commencera le 3 mai à San Diego, et se conclura à Denver, le 22 septembre. La portion européenne de la tournée débutera à Berlin, le 21 juin, et s’achèvera à Amsterdam, le 25 juillet.

L’inscription pour l’achat de billets prend fin le dimanche 27 mars.

Pionnier du grunge au début des années 1990, aux côtés de groupes comme Nirvana, Soundgarden et Alice in Chains, Pearl Jam a été intronisé au Temple de la renommée du rock and roll en 2017 et a vendu 85 millions d'albums dans le monde.