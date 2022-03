Masque ou pas masque à compter de mardi? Tout dépend de l’endroit où vous allez

Le port du masque ne sera plus obligatoire dans les lieux publics du Manitoba dès mardi, mais il reste recommandé par la santé publique. Certains commerces maintiendront le port du masque, d’autres adoptent une approche hybride et dans les établissements de santé, il continuera d’être exigé.

La microbrasserie Nonsuch à Winnipeg n'obligera pas la clientèle à porter le masque. Le président et cofondateur de l’entreprise, Matthew Sabourin, indique que les employés continueront cependant à le porter.

On espère qu’on va toujours recevoir autant de soutien qu’avant. Ça peut être assez difficile de temps en temps de prendre une décision qui serait contre les recommandations de la province, explique-t-il. Donc on a juste décidé que ce serait plus simple d'adopter cette formule hybride. Il estime qu’il sera aussi plus facile d'accueillir les clients qui arrivent sans masque.

Il affirme que la décision a été prise en consultant d’autres commerces dans l’industrie de la restauration et des microbrasseries.

Matthew Sabourin, propriétaire de la brasserie Nonsuch (archives) Photo : Radio-Canada

Plusieurs autres entreprises comme le Café Colosimo auront la même approche, avec le masque obligatoire pour les employés seulement.

Mais l’Université de Saint-Boniface, y compris le Sportex, obligera le port du masque pour tous, sauf lors des activités physiques. Dans les déplacements entre les appareils de la salle d'entraînement, le port du masque est cependant maintenu.

C’est essentiellement de maintenir le statu quo et puis de permettre à nos étudiants, étudiantes, professeurs et membres du personnel de terminer la session d’hiver comme ils l’ont commencée , explique le directeur du recrutement et Services aux étudiantes et aux étudiants à l’Université de Saint-Boniface USB , Christian Perron.

Le masque maintenu dans les établissements de santé

La ministre de la Santé Audrey Gordon indique dans un communiqué que les masques continueront d’être exigés pour toutes les personnes qui entrent dans un établissement de soins de santé, y compris pour les visiteurs.

Dans les écoles et les garderies, le port du masque et la distanciation physique ne sont plus obligatoires. Toutefois, à la Division scolaire franco-manitobaine et à la Division scolaire Seven Oaks, le masque sera recommandé et les mesures d'hygiène seront maintenues.

Plusieurs experts scientifiques continuent fortement d’encourager le port du masque, surtout à l’intérieur où le risque de transmission de COVID-19 reste élevé.

C’est notamment le cas de l’épidémiologiste de EPI Research, Cynthia Carr.

Selon Mme Carr, les Manitobains doivent rester vigilants.

Elle rappelle que le Royaume-Uni a mis fin à toutes les restrictions sanitaires il y a trois semaines. Le nombre de cas de COVID-19 a doublé depuis.

Nous avons déjà été dans une bonne position épidémiologique auparavant, avant de voir une recrudescence de cas. Nous devons continuer à être prudents , lance Cynthia Carr en entrevue à Canadian Broadcasting Corporation CBC .

La population peut continuer à choisir de porter le masque dans divers contextes en fonction des préférences personnelles, des risques personnels ou d’autres raisons, indique la province dans un communiqué.

