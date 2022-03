Brown attaque Poilievre sur le projet de loi de 2015 concernant le niqab

L'attaque est venue alors que M. Poilievre passait les derniers jours à rencontrer des dirigeants de communautés culturelles du Grand Toronto. Il a aussi promis de militer pour une réduction de la bureaucratie pour les immigrants qui souhaitent obtenir les permis et licences nécessaires afin de travailler dans des secteurs réglementés de main-d'œuvre.

M. Brown a publié lundi matin un communiqué dans lequel il soutient que le vétéran député de la région d'Ottawa manque de crédibilité relativement à toute politique qui a un impact sur les communautés minoritaires, compte tenu de son rôle dans la campagne électorale conservatrice de 2015.

C'est au cours de cette campagne électorale que le parti du premier ministre Stephen Harper avait promis de créer une ligne téléphonique pour que les Canadiens puissent dénoncer les prétendues pratiques culturelles barbares .

M. Poilievre se présentait à l'époque pour être réélu aux Communes, où il siège depuis 2004. Il faisait aussi partie du gouvernement Harper lorsqu'il a présenté un projet de loi qui aurait obligé les candidats à la citoyenneté canadienne à prêter serment à visage découvert lors des cérémonies de citoyenneté.

L'équipe de campagne de M. Brown soutient que M. Poilievre n'a pas dénoncé à l'époque ces deux mesures. Le camp Brown précise aussi que Jenni Byrne, qui était la directrice de campagne nationale du parti en 2015, travaille maintenant au sein de l'équipe Poilievre.

En revanche, M. Brown, qui est maire de Brampton, en Ontario, s'est positionné comme le candidat qui promeut le mieux les libertés religieuses, notamment par son opposition à la loi québécoise sur la laïcité de l'État, qui interdit aux fonctionnaires en position d'autorité de porter des symboles religieux au travail.

En lançant sa campagne dimanche soir à Brampton, Patrick Brown a parlé d' interdiction du niqab (niqab ban, en anglais) en évoquant le projet de loi déposé sous Stephen Harper qui aurait obligé les immigrants à prêter serment à visage découvert.

Cette expression a poussé Pierre Poilievre à traiter M. Brown de menteur lundi, dans une déclaration publiée sur les réseaux sociaux.

Je n'appuierais jamais cela, et M. Harper non plus, a-t-il poursuivi. Ce que M. Harper a proposé, c'est que le visage d'une personne soit visible lors de la prestation de serment lors des cérémonies de citoyenneté.