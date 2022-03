La pétition pour contrer la pollution lumineuse récolte plus de 1100 signatures

La pétition avait été initiée par un comité de citoyens qui déplorait la pollution lumineuse causée par les Serres Toundra, à Saint-Félicien. Un halo de lumière est diffusé la nuit au-dessus des serres produisant du concombre. Des filtres ont été installés pour réduire son impact.

Je suis très satisfaite et ça nous donne vraiment confiance pour l'avenir. [...] On a de plus en plus d'appuis à travers la province , a commenté Caroline Lavoie, initiatrice de la mobilisation citoyenne par l'entremise de la page Facebook Tous POUR la fin du halo lumineux des Serres Toundra.

La pétition pouvait être signée jusqu’à lundi. À 17 h, il y avait 1122 signatures. La page Facebook compte 1194 membres.

Le document, en ligne depuis un mois sur le site de l’Assemblée nationale, avait été déposée par la députée caquiste de Roberval, Nancy Guillemette.

Les membres de la commission (parlementaire) vont prendre acte de la pétition. Lorsqu'elle est déposée, elle ne m'appartient plus , a mentionné Nancy Guillemette lundi.

La députée de Roberval, Nancy Guillemette Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

Les MRC au travail

De leur côté, les Municipalité régionale de comté MRC jeannoises se penchent déjà sur la question.

Quand il y a une pétition c'est toujours un signal des citoyens. Ils veulent se faire entendre et c'est tout à fait légitime , a reconnu d’entrée de jeu le préfet de la Municipalité régionale de comté MRC du Domaine-du-Roy, Yannick Baillargeon

Son homologue de la Municipalité régionale de comté MRC de Maria-Chapdelaine, Luc Simard, souhaite une certaine harmonisation à propos d’une éventuelle réglementation.

Actuellement, nos deux équipes, à la Municipalité régionale de comté MRC du Domaine-du-Roy et à la Municipalité régionale de comté MRC de Maria-Chapdelaine regardent pour voir comment on peut réglementer. On ne veut pas non plus qu'un territoire ait une réglementation et qu'un autre en ait une différente , a-t-il fait valoir.

Ça ne touche pas juste l'éclairage serricole, ça touche aussi l'éclairage de ville, les cours de garages, ces choses-là. Il y a beaucoup de choses à prendre en considération , a précisé Yannick Baillargeon.

On va voir ce qui se fait, on n'inventera pas la roue non plus. D'ailleurs, je me demande pourquoi le ministère de l'Environnement n'a pas déjà fait une réglementation à ce niveau-là parce qu'une pollution, c'est une pollution, qu'elle soit lumineuse ou autrement. Comme Municipalité régionale de comté MRC , on aura à se pencher sur ces éléments-là et on va certainement les intégrer dans notre prochain schéma d'aménagement , a souligné de son côté le préfet de la Municipalité régionale de comté MRC de Lac-Saint-Jean-Est, Louis Ouellet.

Une rencontre d'information

Éventuellement, le comité de citoyens prévoit la tenue d'une rencontre ouverte tant à la population qu'aux élus, avec le physicien Martin Aubé, reconnu pour ses travaux sur la pollution lumineuse.

C'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas au courant des impacts de la pollution lumineuse sur la faune, la flore et l'être humain. En plus, de la perte du ciel étoilé , a énuméré Caroline Lavoie.

Au coeur du débat, le président directeur-général des Serres Toundra, Éric Dubé, n'a pas voulu commenter l'avancée du dossier.

D’après un reportage de Laurie Gobeil