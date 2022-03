Saguenay veut évaluer le travail de son directeur général

L’octroi des mandats en question a été avalisé le 2 mars. Le premier contrat est accordé au consultant et formateur en gestion, Alexandre Rousseau, pour un diagnostic et de l’accompagnement. Le second est confié à l’avocat Mathieu Fournier de l’étude Cain Lamarre Casgrain Wells. Il assurera le suivi juridique et fournira des conseils à la Ville en lien avec les constats d’Alexandre Rousseau.

Par ces deux résolutions, on souhaite sonder le climat de l’organisation, dans une optique de saine administration. Il y aura ensuite de l’accompagnement afin de s’assurer de l’optimisation des ressources de la Ville , a résumé, par écrit, l’attaché de presse de la mairesse Julie Dufour, Mikaël Beauchemin. La mairesse n’était pas disponible pour une entrevue.

En 2017, à la suite de demandes d’accès à l’information formulées par des journalistes, il a été révélé que Jean-François Boivin, le fonctionnaire le plus haut placé à la Ville, détenait un contrat à durée indéterminée depuis janvier 2007. Son salaire annuel frôlait alors les 200 000 $.

Tout indique que Julie Dufour, élue en novembre 2021, souhaite se pencher sur les rouages et l'efficacité de l’appareil municipal. La première résolution entérinant l’octroi du contrat concernant Jean-François Boivin à un spécialiste en management fait état de la volonté de Saguenay d’avoir une administration municipale efficiente et efficace et du fait que la Ville est en droit de s’attendre à une prestation de travail de haute qualité du directeur général .

Vu l’importance hiérarchique et stratégique du DG, le comité exécutif souhaite mener un suivi sur l’avancement des éléments contenus dans le plan d’action 2020-2023 de la Ville.

L’octroi du mandat d’accompagnement respecte la Politique de gestion contractuelle , est-il précisé dans la résolution, où l'on peut également lire que la Ville a le désir d’accompagner ses employés dans leur développement professionnel .

Un rappel de 2009

L’analyse du travail du directeur général n’est pas sans rappeler le congédiement de l’ex-DG de la Ville, Bertrand Girard, une semaine après son entrée en poste en 2001. Le maire de l’époque, Jean Tremblay, estimait que M. Girard n’aurait jamais dû être embauché et que le comité de transition, formé pour harmoniser la fusion, aurait plutôt dû choisir un directeur à l’interne.

En 2009, la Cour supérieure a statué sur l’aspect illégal du congédiement et a ordonné à la Ville de verser 583 000 $ à Bertrand Girard, soit l’équivalent des quatre années de salaire qu’il aurait reçu s’il avait conservé son poste.