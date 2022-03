Unifor réitère l’urgence d’agir pour la relance de l’usine Résolu à Amos

De passage à Amos lundi pour sa tournée des régions, sa première en présentiel depuis 2019, Renaud Gagné a réitéré qu’il existe des solutions pour relancer cette usine construite au début des années 1980. Et avec Québec qui a mis 1 milliard de dollars sur la table pour transformer l’industrie papetière l’an dernier, il estime qu’il est temps d’agir. L’usine est fermée depuis avril 2020.

On était très contents de redémarrer Lebel-sur-Quévillon. On s’est vu à plusieurs reprises ici en région en disant: on continue à chercher des promoteurs. On ne voulait pas que ce soit rasé à terre pour le vieux métal, et 12 ans après, ça a réussi à faire un succès. On est très fiers de ça. Et on espère trouver quelque chose pour Amos. Ce serait vraiment ridicule, cette usine-là a seulement une quarantaine d’années, pas 100 ans , insiste-t-il.

Renaud Gagné, directeur québécois d'Unifor. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Des possibilités

Même si Résolu a déjà affirmé que l’usine ne sera pas relancée pour produire du papier journal, Renaud Gagné ne croit pas que cette option doit être rejetée du revers de la main. Il s’agit toujours d’une possibilité selon lui, surtout avec la reprise de l’activité économique mondiale que pourrait entraîner le retour graduel à la normale.

Elle pourrait aussi être convertie pour produire par exemple une pâte thermomécanique destinée à fabriquer du papier tissu. Il précise qu’il faudrait essentiellement investir dans un plan de blanchiment et un plan pour la production de ballots de pâte au lieu de rouleaux. Des investissements qu’il estime à environ 120 millions de dollars en s’inspirant d’un projet similaire à l’usine de Baie-Comeau.

Une quarantaine de membres du syndicat Unifor étaient réunis au bureau de la section locale 3057 à Amos, lundi, pour faire le point sur des dossiers d'actualité ainsi que les négociations passées et à venir. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

120 M$, ce n’est rien. Bâtir une usine comme celle de Lebel-sur-Quévillon, ça a coûté au-dessus de 350 M$. Et flambant neuf, on parle de 1,5 M$. Qu’est-ce que tu fais? Tu es mieux de restaurer une usine. Ici, à Amos, on pourrait tout faire ça , affirme-t-il, en ajoutant que l’ajout d’une usine de cogénération comme à Lebel-sur-Quévillon pourrait rapporter de 25 à 30 M$ par année.

Absence de volonté

Or, selon Renaud Gagné, Résolu n’aurait pas manifesté d’intérêt à aller dans cette voie.

La possibilité, elle est là. Il manque la volonté. Nous autres on dit, si tu ne veux pas le faire, vends-nous les installations et on va trouver des promoteurs pour aller le faire. Que ce soit à Baie-Comeau ou à Amos, je ne veux pas faire chicane entre les deux, moi je pense que c’est possible dans les deux endroits , fait valoir le directeur québécois d’Unifor.

La section locale 3057 du syndicat Unifor a ses bureaux sur la rue Beaudry, à Amos. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Renaud Gagné croit qu’à partir du moment où un tel projet serait identifié, il faudrait d’une à deux années pour concrétiser une conversion de l’usine d’Amos, ce qui laisse du temps pour recruter et former du personnel qu’on trouvera au Québec ou à l’étranger.