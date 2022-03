Trois-Rivières pourrait fermer définitivement cinq piscines publiques

Elles sont considérées trop vétustes ou leur achalandage n'y serait simplement pas suffisant pour assurer leur rentabilité. Si la proposition est entérinée, trois fermeront dès cet été, les deux autres en 2023.

Le président du comité animer et soutenir la communauté , Luc Tremblay, est lui-même conseiller municipal. Celle située dans son district (Châteaudun) ne serait pas épargnée. La piscine du parc Jean-Perron fermerait dès cet été.

« C'est la piscine la moins fréquentée de Trois-Rivières, alors il n'y avait pas de rentabilité. Dans mon district, une maison sur deux ont une piscine dans la cour arrière. Le besoin n'est plus là. » — Une citation de Luc Tremblay, conseiller municipal du district Châteaudun à Trois-Rivières

Si la résolution est entérinée, les piscines du parc Des Chenaux, Jean-Perron et Anjou fermeront dès cet été. L'an prochain, la piscine des parcs Lemire et Des Ormaux seront elles aussi condamnées.

Les gens quant à se déplacer pour une piscine, ils vont aller à un endroit où la piscine est en meilleur état, où les vestiaires sont propres, où il y a plus d'activités autour de la piscine en plus du bassin d'eau , estime-t-il, citant en exemple la piscine du Parc de l'Expo qui subi une véritable cure de jeunesse.

Selon les données analysées par ce comité, seulement 15 % des Trifluviens utilisent l'une des dix piscines publiques.

L'économie réalisée par la fermeture de cinq d'entre elles permettrait d'améliorer les quatre autres piscines qui resteront ouvertes. Trois-Rivières investira également dans la piscine intérieure du Centre communautaire Jean-Noël Trudel.

Ils vont se déplacer vers une piscine plus grande, plus belle et plus propre. , ajoute Luc Tremblay.

Levée de bouclier?

Le sujet n'a pas encore fait l'objet de discussions autour de la table du conseil mais déjà, l'inquiétude grimpe dans certains quartiers. Parmi les gens qui n'ont pas hésité à prendre la parole: l'ancienne conseillère municipale Sylvie Tardif.

La piscine du parc Lemire est l'une des cibles du comité « animer et soutenir la communauté » de Trois-Rivières. Photo : Radio-Canada / David Dufresne-Denis

Elle comprend que la ville doit composer avec un certain budget et que les décisions peuvent parfois être difficiles, mais selon elle, la piscine du parc Lemire devrait demeurer ouverte.

Si vous vous promenez dans le quartier ici, vous ne verrez pas grand monde qui ont des piscines dans leur cour. Il n'y a pas plus de jeux d'eau dans notre coin. Enlevez une piscine dans le secteur ici, il n'y a pas de longue analyse qui a été faite , explique-t-elle, rappelant que tous n'ont pas accès à de la climatisation lors des canicules.

Elle encourage le comité à revoir sa proposition afin d'épargner cette installation précise.