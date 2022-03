Fin de l’obligation vaccinale : soulagement et inquiétude chez les proches d’aînés

Les employeurs peuvent tout de même conserver leurs propres politiques de vaccination.

Si certains proches de résidents sont inquiets, d’autres, en revanche, voient ce changement d’un bon œil.

Deb Thomas, qui réside à Newmarket, est très inquiète. Sa mère de 97 ans est résidente d’un foyer de soins de longue durée, une institution qui souffre actuellement d’un sous-effectif, explique-t-elle.

On a perdu beaucoup d’employés pendant les éclosions. Donc ils font venir de nouveaux employés, et ces gens n’auront plus besoin d’être vaccinés .

Or, dit-elle, sa mère souffre de démence à un stade avancé. Elle est très dépendante du personnel pour tous ses besoins, ils doivent être proches d’elle en permanence et elle n’a pas besoin d’avoir plus de risques en plus de ses problèmes , explique-t-elle.

Mais les résidences sont si fragiles et tellement à risques, estime Mme Thomas, qu’il serait bon, selon elle, de maintenir l’obligation vaccinale encore quelques semaines, pour s’assurer que tout va dans le bon sens .

Michel Tremblay, directeur général de la Fédération des aînés et des retraités francophones de l'Ontario, estime lui aussi que la levée de l'obligation vaccinale intervient trop tôt.

Michel Tremblay souhaiterait que l'obligation vaccinale soit maintenue plus longtemps Photo : Radio-Canada

Je pense que ça devrait être enlevé graduellement, que ça ne soit pas fait du jour au lendemain , estime-t-il.

Son inquiétude concerne les éventuelles visites de personnes non vaccinées, alors que la présentation d'une preuve vaccinale n'est plus requise à l'entrée. C'est des risques additionnels dans un établissement avec des gens plus vulnérables. Donc (...) au moindre signe d'éclosion, il faut qu’on s’assure qu'on prenne des mesures pour éviter qu'il y ait encore des décès comme on a eu dans le passé , indique-t-il.

Monique Mussar, dont la mère est interne d’un autre foyer de soins longue durée, se réjouit, au contraire, de la levée de cette restriction.

On veut respecter les choix personnels

On croit aux choix personnels. Donc si une personne décide de ne pas se faire vacciner, on veut respecter son choix, on veut croire que ces personnes vont faire tout leur possible pour éviter d'amener la COVID-19 dans le foyer , assure-t-elle.

Même son de cloche chez Diane Borris. Son père réside dans un foyer de soins de longue durée depuis 5 ans à Hawkesbury.

Il a été infecté deux fois par la COVID-19. Mme Borris tient à souligner que lors de la première vague, son père est resté cloîtré dans une chambre, seul, sans visite, de début octobre à fin décembre. Il est aveugle et porte des appareils auditifs, une perte de sens qui a rendu son expérience encore plus éprouvante, explique-t-elle.

Si t’es aveugle en isolement dans un endroit où on ferme les portes (...), c’est pas humain , s’indigne-t-elle.

« Le fait que les vaccins ne soient plus obligatoires chez les employés, ça ne m’énerve pas du tout. Et mon père non plus, ça ne l’énerve pas parce qu’il a survécu à deux COVID. Et du haut de ses 93 ans, il trouve que le monde s’énerve ben gros pour un petit virus qu’un gars de 93 ans est capable de battre. » — Une citation de Diane Borris, la fille d'un résident d'un foyer de soins de longue durée

Selon Mme Borris, son père ne craint pas du tout d’être traité par un employé qui n’est pas vacciné.

Si on fait encore les tests rapides (...) le risque est facilement gérable. Parce que les foyers de soins de longue durée vont devoir faire comme le reste de la province, embarquer dans une phase qu’on appelle la COVID gérable , estime-t-elle.

Le dépistage toujours en place

Le ministère des Soins de longue durée indique que tous les membres du personnel, les soignants et les visiteurs devront encore subir un test, un dépistage et utiliser un équipement de protection .

Il précise qu’en date du 8 mars 2022, environ 92 % de tous les résidents admissibles des foyers de soins de longue durée et environ 87 % du personnel admissible avaient reçu une troisième dose.

Il rappelle que le gouvernement continuera à soutenir les foyers de soins de longue durée s'ils choisissent de mettre en œuvre leur propre politique de vaccination dirigée par l'employeur.