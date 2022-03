Dans un contexte tendu, le NORAD effectue des exercices dans l’Arctique canadien

Alors que les tensions entre la Russie et l’OTAN sont au plus haut, le Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord (NORAD) prévient le public qu’il tient un entraînement dans l’Arctique.

Le Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord NORAD fait savoir que du 14 au 17 mars, des troupes effectuent une opération de défense aérienne de l’Arctique du nom de Noble Defender (Noble Défenseur). Près de 350 militaires sont déployés pour cet exercice, dont 250 en provenance du Canada, le reste des États-Unis.

Selon le Major-général Eric Kenny, le commandant de la première Division aérienne du Canada et commandant de la région canadienne du Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord NORAD , les deux alliés cherchent à confirmer notre capacité à répondre à des menaces d’avions et de missiles de croisière dans la région canadienne du Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord NORAD .

Un communiqué de presse affirme que la majeure partie des vols se font au-dessus de zones très peu peuplées à de hautes altitudes ou les membres du public ont peu de chance de voir et d’entendre les avions.

Cependant, il faut s’attendre à voir davantage de militaires et d’activité aérienne à Whitehorse et Yellowknife, ainsi qu’à la station des Forces canadiennes Alert (Nunavut), à Wing Goose Bay (Terre-Neuve-et-Labrador), à la base des Forces canadiennes Winnipeg (Manitoba) et à celle de North Bay (Ontario).

M. Kenny affirme que ces exercices étaient prévus avant l’invasion de l’Ukraine par la Russie, le 24 février dernier. Le Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord NORAD a en effet envoyé un communiqué le 15 février pour annoncer l’opération Noble Defender. Bien sûr, nous surveillons de très près ce qu’il se passe en Europe.

Il ajoute que l’opération, qui selon lui met en évidence la pertinence du rôle du Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord NORAD, n’a rien d’inhabituel puisque l’agence conduit régulièrement des entraînements dans l’Arctique. Selon le Major-général, le mois de mars a été choisi, car la météo peut être particulièrement difficile, ce qui constitue une bonne occasion de s'entraîner .

Envoyer un message

Le militaire canadien affirme que l’annonce de l’opération n’avait pas pour but d’envoyer un message à la Russie, en ajoutant que le Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord NORAD reconnaît que nous avons des adversaires qui menacent la sécurité globale .

Le professeur agrégé en science politique à l’Université de Calgary, Rob Huebert, voit cela d’un autre œil. Il affirme que l’opération conduite par le Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord NORAD n’a rien de nouveau, mais que le message l’est.

« Le fait que ça soit rendu public, que le NORAD fasse tout son possible pour s'assurer que vous en soyez informé, que cela soit partagé fait évidemment partie du signal que nous donnons aux Russes en ce moment pour montrer que nous continuons à être préparés à toute éventualité. » — Une citation de Rob Huebert, professeur agrégé en science politique à l’Université de Calgary

Selon M. Huebert, un autre aspect unique de cette opération est que d'autres opérations dans l'Arctique menées par des pays alliés (dont les États-Unis, le Royaume-Uni et la Norvège) se déroulent à peu près au même moment.

Le fait qu'elles se produisent toutes en même temps a probablement un rapport avec la crise ukrainienne, une fois de plus, pour faire comprendre aux Russes que nous avons cette capacité .

Une photo d'une opération de l'OTAN en Alaska. Le NORAD et l'OTAN ont effectué diverses opérations d'entraînement dans l'Arctique alors que la crise ukrainienne se poursuit. Photo : OTAN / Twitter

Pas de risque immédiat

Jim DeHart, responsable de la coordination pour la région arctique du Département d’État américain pense malgré tout qu’il n’y a pas de risque de débordement dans la zone arctique.

Ce qui se passe en Ukraine ne pose pas un risque immédiat de menace dans l'Arctique, mais c’est une violation flagrante de principes et lois internationaux, du genre de principes qui ont permis aux choses de rester en paix dans l’Arctique.

Il précise aussi que, bien avant l’invasion de l’Ukraine par la Russie, les États-Unis et leurs alliés dans l’Arctique, ont eu des craintes sur le comportement russe dans la zone, comme sur le manque de transparence des exercices militaires et certaines incursions territoriales.

Nous avons abordé ces risques et ces menaces potentielles avec nos alliés par le biais de l'OTAN, de NORAD, du Canada, et je pense que nous les avons gérés efficacement et que nous avons réussi à maintenir le calme et les faibles tensions.

Pour le professeur Huebert, malgré le peu de probabilité de l’invasion de l’Arctique nord-américain par la Russie, il est important que le continent, ainsi que l’Europe, puissent montrer leur capacité à répondre à des menaces provenant des airs et de l’eau, car cela peut dissuader une escalade .

Avec des informations de Juanita Taylor, Luke Carroll et Matisse Harvey.