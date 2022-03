Le Challenger Banque Nationale de Saguenay est au calendrier du 17 au 23 octobre

Les éditions 2020 et 2021 avaient été annulées en raison de la pandémie de COVID-19.

Le calendrier des tournois présentés au Canada a été dévoilé lundi par Tennis Canada.

L’an dernier, le tournoi présenté au Club de tennis intérieur Saguenay avait été annulé à la mi-septembre, à quelques semaines de sa présentation.

Si on se fie à toutes les mesures qui sont supprimées actuellement c’est que c’est bon signe, mais on espère qu’il n’y aura pas de revirement, mais non, soyons positifs, je pense que deux ans c’est assez long. Ça devrait se tenir, on veut que ça se tienne. On va être prêt en tout cas , a indiqué le président du comité organisateur du tournoi de Saguenay, Jean Delisle.

La dernière championne du tournoi est la Néerlandaise Indy De Vroome qui avait vaincu en finale l’Américaine Robin Anderson en octobre 2019.