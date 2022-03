La Colombie-Britannique augmente son salaire minimum à 15,65 $

L'augmentation entre en vigueur le 1er juin. Elle est basée sur le taux d'inflation de 2,8 % enregistré en 2021 dans la province, soit un bon inégalé depuis 1993, explique le ministre du Travail, Harry Bains.

Les travailleurs qui sont touchés par cette hausse salariale sont souvent ceux qui ont été si essentiels au cours de la pandémie , rappelle-t-il. Il s'agit d'une mesure importante pour les travailleurs de notre province, en particulier pour les travailleurs les moins bien rémunérés et les plus vulnérables.

À Vancouver et à Victoria, le salaire minimum vital dépasse 20 $ l'heure, selon les estimations faites en novembre 2021 par le groupe Living Wage for Families Campaign.

Une bonne nouvelle selon certains

Bien que cette augmentation du salaire minimum soit encore loin du salaire minimum vital, l’annonce du gouvernement provincial en réjouit certains.

C’est le cas d'Agnès Estimo, agente d’entretien depuis près de 14 ans au centre commercial Metropolis à Burnaby. Selon elle, cette hausse salariale lui permettra ainsi qu'à sa famille de garder la tête hors de l’eau , dit-elle.

Le coût de la vie a augmenté très rapidement. Les salaires n'ont pas suivi. Nous apprécions les augmentations de ces dernières années, mais il fallait en faire plus [...] Cette annonce est donc une bonne nouvelle.

Le propriétaire du restaurant Old Surrey, Philip Aguirre, est lui aussi du même avis.