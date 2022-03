Fin du masque au Nouveau-Brunswick : une période d’adaptation à prévoir

La levée des restrictions sanitaires au Nouveau-Brunswick pousse plusieurs citoyens à se demander s’ils continueront de porter le masque pour un certain temps, ou s’ils le laisseront de côté.

Pour la toute première fois depuis l’ouverture de son restaurant à Dalhousie, Nathaly Joncas Stevens pourra accueillir ses clients sans qu’ils doivent porter le masque.

Nathaly Joncas Stevens, propriétaire, Bon Ami Gastro Pub Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

Ça peut avoir un impact négatif comme ça peut avoir un impact positif. Les gens sont encore craintifs, c'est certain. C'est le libre choix. Nous autres ici, on ne l'oblige pas, autant du côté des employés que du côté du public , dit la propriétaire du restaurant Bon Ami Gastro Pub.

Selon elle, les gens seront heureux de revenir vers une certaine normalité, mais il y aura certainement une période d’ajustement.

Pour être capable de reprendre contact, de socialiser, de voir du monde. On dirait que ça fait du bien. Ça va faire du bien pour le moral, ça va faire du bien pour beaucoup de gens , lance-t-elle.

Depuis lundi, les Néo-Brunswickois n’ont plus à porter le masque dans les endroits publics et les écoles, sauf dans les hôpitaux.

Cela inclut les installations sportives et récréatives. Le gérant des installations de la Ville de Dalhousie, André Robichaud, souhaite que les citoyens restent prudents.

Le gérant des installations de la ville de Dalhousie, André Robichaud Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

C'est optionnel. On préférerait que le monde le porte pour un petit bout de temps. C'est juste probablement pour s'habituer et voir ce qui va arriver. Parce qu'on a encore des cas dans la région , explique-t-il.

Un grand jour pour les élèves

Dans les écoles, plusieurs élèves et parents attendaient ce jour avec impatience, mais pour d’autres, la prudence est de mise.

Le port du masque est devenu une habitude pour les élèves du Nouveau-Brunswick, qui le portent depuis septembre 2020. Ils ont pu le retirer pour aller à l’école lundi et cet aspect a suscité un sentiment d’ambivalence chez plusieurs.

Des élèves rencontrés par la journaliste Sarah Déry ont avoué avoir le sentiment de faire quelque chose d’inapproprié ou d’anormal, pendant que d’autres étaient ravis de pouvoir sourire à pleines dents.

Le masque est donc optionnel pour les élèves et les employés. La directrice générale du District scolaire francophone Sud (DSFS), Monique Boudreau, souligne qu’il est important de respecter le choix de chacun de continuer de porter le masque, ou non.

Même si la plupart des élèves et membres du personnel étaient fiers d’arriver à l’école ce matin et de montrer leurs sourires, certains ont tout de même décidé de porter le masque. Nous avons cependant remarqué que certains ont décidé de l’abandonner en cours de journée. Celles et ceux qui souhaitent continuer de le porter peuvent très bien le faire , dit-elle.

Monique Boudreau, directrice générale du District scolaire francophone Sud (archives) Photo : Radio-Canada

Monique Boudreau souligne que le DSFS fait confiance à la santé publique, un avis partagé par la présidente de l'Association des enseignantes et enseignants francophones du Nouveau-Brunswick, Nathalie Brideau. Celle-ci explique que les enseignants suivront les recommandations des autorités, mais qu’ils sont prêts à toute éventualité.

La santé publique et le ministère de l’Éducation réitèrent qu’il est important de continuer le lavage fréquent des mains et demande aux parents de garder les enfants à la maison s’ils sont malades.

Les cas de COVID-19 ne seront plus répertoriés par les écoles et les parents n’ont plus à déclarer un cas positif au virus.

Nous souhaitons maintenant miser sur leur mieux-être [des élèves] et les voir renouer avec leurs amis et profiter pleinement des plaisirs de la vie scolaire , lance Monique Boudreau, directrice générale du DSFS.

Avec des informations de Serge Bouchard et de Sarah Déry